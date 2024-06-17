Експрацівника МОН, який висміював незалежність, можуть покарати за приниження гідності українців

Колишньому працівнику Міністерства освіти і науки України, який висміяв незалежність України, повідомили про підозру у "приниженні національної честі та гідності українців".

Йдеться про Андрія Василенка, який до серпня 2023 року був державним експертом в групі з питань цифрової трансформації освіти і науки, а потім похвалив радянську окупацію і назвав незалежність України "кидаловом".

Чоловіку повідомили про підозру за статтею 161 Кримінального кодексу ("Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності"), повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому працівнику Міністерства освіти та науки за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 КК України)", – кажуть у прокуратурі.

Слідство встановило, що підозрюваний на власній сторінці у Facebook розмістив публікацію із заголовком "Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид".

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Зокрема, у дописі посадовець зауважував, що незалежність не всім колишнім республікам СРСР пішла на користь. А незалежність України назвав "кидаловом" і розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення.

Посадовця звільнили з Міністерства освіти та науки за результатами дисциплінарного провадження, розпочатого одразу після скандальної публікації. Тепер йому може загрожувати суд.

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років (з можливим позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років).

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Нагадаємо, Андрій Василенко втрапив у скандал наприкінці серпня 2023 року, коли висміяв незалежність України та країн Балтії, а також поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х. Українці у мережі обурилися, а Оксен Лісовий різко відреагував на висловлювання "колеги", і Василенка звільнили з міністерства.

У коментарі "УП. Життя" історик Геннадій Єфіменко також пояснив, що допис Василенка неправдивий з історичного погляду та містить численні маніпуляції.