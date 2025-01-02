Шмигаль: Понад 40 тисяч справ, які мали розглянути в МСЕК, передали експертним командам лікарів

Понад 40 тисяч справ, які затримали в МСЕК, передали новим експертним командам лікарів

З 1 січня понад 40 тисяч справ, які не були розглянуті через затримки в роботі МСЕК, передали новим експертним командам лікарів.

Планується, що ці справи будуть розглянуті протягом першого кварталу 2025 року, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Мова йде про пацієнтів, яким було необхідно оцінити працездатність або встановити інвалідність. Через затримки в роботі МСЕК вони не отримували своєчасної допомоги.

За словами Шмигаля, наразі в 291 медичному закладі охорони здоров’я працює понад 1476 експертних команд лікарів. До їхнього складу увійшли більше 5 тисяч медиків.

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Тепер усі дані про пацієнтів фіксуються в електронній системі, де вже оцифровано понад 30 тисяч справ.

Процес оцінювання рівня працездатності може проходити у чотирьох формах: очним, заочним, дистанційним або проводитись за місцем перебування пацієнта.

"Реформа МСЕК – це не лише зміна застарілої системи, а й початок масштабного процесу трансформації державної підтримки, яка має допомогти людині повернутись до максимально можливого активного та повноцінного життя у суспільстві", – каже Шмигаль.

Раніше ми детально розповіли про роботу нових експертних команд лікарів та про те, хто входитиме до їхнього складу і братиме участь в оцінюванні повсякденного функціонування людини.