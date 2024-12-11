Резонансну справу про зґвалтування на Закарпатті можуть слухати заново, кажуть адвокати: що сталося

Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішил достроково закінчити відрядження судді, який слухав резонансну справу про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті, йдеться на сайті комісії.

Олександр Пелих – суддя Старобільського районного суду Луганської області, якого відрядили до Воловецького районного суду Закарпатської області. А тепер пропронують достроково завершити його безстрокове відрядження.

Через це справу можуть почати слухати від самого початку, зауважують адвокати юридичної компанії "Міллер", які представляють інтереси потерпілої.

Адвокати нагадують, що справу вже вдруге слухають у суді першої інстанції.

Попереднє рішення, яким обвинувачених звільнили від відбування покарання з іспитовим строком, скасував Закарпатський апеляційний суд.

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"Це означатиме нові випробування для потерпілої, повторну травматизацію та порушення її права на розгляд справи в розумні строки", – зауважують представники компанії "Міллер".

Адвокат Ілля Воробйов наголошує, що відрядження судді достроково припинили наприкінці розгляду справи. Тому правозахисник прогнозує, що закінчити процес у першій інстанції навряд чи вдасться.

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Нагадаємо, влітку 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку у селі Верхні Ворота на Закарпатті.

За даними слідства, дівчина прийшла до підвалу на запрошення одного з хлопців. Той ударив її в живіт, а інший – нахилив та стиснув її голову між своїми ногами. Дівчину роздягнули, а тоді по черзі зґвалтували, фіксуючи це на відео. Згодом запис розповсюдили між учнями школи.

Справу відкрили не одразу – про неї стало відомо лише у березні 2023 року.

Через майже два роки – у березні 2023-го – хлопців визнали винними у груповому зґвалтуванні неповнолітньої. Суд призначив їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Але оскільки підлітки не досягли повноліття, суд звільнив їх від відбування покарання, призначивши натомість іспитовий строк на два роки.

Сторона захисту неповнолітньої подала апеляцію – вирок вдалось скасувати і скерувати справу на повторний перегляд.

Через рік адвокати постраждалої заявляли про затягування справи. Обвинувачені хлопці навіть намагались мобілізуватися, аби уникнути покарання.