Втрата документів під час війни: що робити та куди звертатися

Втрата особистих документів під час воєнного стану може призвести до затримання для встановлення особи, а в деяких випадках навіть каратися штрафом.

Як діяти, якщо втратили документи? Що знадобиться для відновлення? Та куди звертатися?

"УП.Життя" поспілкувалася з молодшим юристом юридичної групи LCF Данилом Макаренко та начальницею управління адміністративних послуг департаменту "Центру надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради Інною Каланбет, щоб розібратися, як діяти у такому випадку.

Штрафи та наслідки втрати документів під час війни

Якщо йдеться про умисне зіпсуття паспорта чи недбале зберігання, що призвело до втрати, потрібно знати про адміністративну відповідальність.

За це передбачено попередження або штраф у розмірі від 17 до 51 гривні.

Під час воєнного стану збільшується розмір штрафу за втрату військово-облікових документів. У мирний час – 510 - 850 гривень, а в час війни ця сума становить від 850 до 1700 гривень.

"Під час воєнного стану, згідно з Законом України "Про правовий режим воєнного стану", всі військовозобов’язані громадяни повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, та військово-облікові дані. Відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України "Про національну поліцію", на вимогу правоохоронців громадяни зобов’язані пред’явити ці документи.

У разі їх відсутності особу можуть затримати для встановлення особи", – розповідає Данило Макаренко.

Без документів труднощі можуть виникнути при оформленні пільг чи інших взаємодіях з державними органами, оскільки будь-яка послуга вимагає певного переліку документів.

Альтернативою втрачених документів, можуть бути їхні електронні екземпляри у застосунку "Дія", проте їхнє використання – обмежене. Наприклад, перетнути кордон із закордонним у "Дії" неможливо.

Макаренко додав, що ігнорування проблеми може призвести до серйозних наслідків. Наприклад, оформлення кредитів на ім’я власника. Якщо документи використали шахраї, доведеться відстоювати свої права в суді.

До кого звертатися й куди йти, якщо втратили документи?

У Державній міграційній службі зазначають, якщо паспорт громадянина України або закордонний було втрачено, потрібно одразу ж звернутися із заявою про втрату до поліції та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Данило Макаренко зазначив: "Якщо ви загубили паспорт, є ймовірність, що його знайшли та передали органам НПУ. Такі відповідальні дії громадян можуть позбавити вас проблем із відновленням втрачених документів".

Якщо документи не вдалося відшукати, необхідно звернутися до ЦНАПу або ДМС.

На офіційній сторінці ДМС є номер гарячої лінії – (044) 363-22-50, для звернення громадян. Для подачі документів можна здійснювати запис через електронну чергу.

Якщо ви хочете звернутися з питанням у ЦНАП міста Києва: (044) 202-60-38 або (044) 202-60-39. У разі проживання в іншому місті, контактний номер можна знайти на регіональних сайтах.

Також доступний електронний запис для подальших дій стосовно подачі документів на виготовлення нових.

Як відновити особисті документи?

Процедура відновлення документів єдина для всіх громадян України, незалежно від того, чи це внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці, люди з інвалідністю чи діти.

Подати документи на оформлення паспорта, закордонного паспорта чи водійського посвідчення можна незалежно від місця реєстрації.

"Реєстрація місця проживання у громадянина має бути, але прив’язки саме до Черкас чи іншого конкретного населеного пункту немає. Це так званий принцип екстериторіальності – коли послуги можна отримати у будь-якому ЦНАПі, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання", – зазначає Інна Каланбет.

Данило Макаренко розповідає, що перед походом до державного органу необхідно підготувати вичерпний перелік документів для відновлення паспорта:

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у випадку викрадення паспорта його видають у поліції);

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття;

довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняття з реєстрації;

свідоцтва про народження дітей (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи);

документ, що підтверджує реєстрацію або розірвання шлюбу (за наявності);

документи, що підтверджують зміну особистих даних: прізвища, імені чи по батькові (за наявності).

Для оформлення паспорта особі, що не може самостійно пересуватися, необхідна одна фотографія (10 на 15) для сканування.

Якщо ви хочете, щоб ваше ім’я або прізвище було написане латинськими літерами, так само як у попередніх документах, потрібно написати заяву у довільній формі. Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб).

На час, поки ви чекаєте на новий паспорт, можна користуватися іншими документами, що посвідчують особу: закордонний, посвідчення водія, військовий або студентський квиток.

Відновлення втрачених документів може зайняти різний час, залежно від того, про який саме документ йдеться.

Наприклад, термін відновлення ID-картки становить 20 робочих днів, у терміновому порядку – 10. Проте у випадках, коли потрібно додатково встановити особу, процедура може затягнутися до двох місяців. Для цього потрібно звертатися у Державну міграційну службу.

Процедура відновлення закордонного паспорта при звичайному оформленні також триває 20 робочих днів. Якщо потрібно терміново – 7.

Водійське посвідчення у разі обміну чи втрати без складання іспитів, зазвичай можна відновити всього за один робочий день.

Перевірити стан оформлення паспортного документа можна на порталі Державної міграційної служби України.

Як відновити документи для дитини?

Щоб відновити свідоцтво про народження, вам потрібно звернутися до місцевого відділу ДРАЦС (Державної реєстрації актів цивільного стану) Міністерства юстиції. Це можна зробити за місцем проживання або місцем народження.

У порталі "Дія" також можна надіслати заяву щодо повторного оформлення свідоцтва про народження щодо себе чи дитини та вибрати спосіб його отримання.

Для відновлення Реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) необхідно звернутись до Державної податкової служби у вашій області.

"Якщо діти віком 14-18 років вже мали ID-картку та втратили її, повинні самі звернутися до ЦНАПу для оформлення нового паспортного документа", – зазначає Каланбет.

