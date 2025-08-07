Як змінити прізвище в Україні та які документи потрібно перевипустити: пояснення юриста

Як змінити прізвище в Україні та які документи потрібні

На перший погляд, процедура зміни прізвища в Україні – проста та зрозуміла. Втім, існує декілька юридичних нюансів, на які варто звернути увагу при оформленні документів.

Розуміння цих тонкощів вбереже від багаторазових походів до відділів РАЦС з різними документами та дасть зрозуміти, кому взагалі можуть відмовити у зміні прізвища.

Про те, хто та коли може змінити прізвище, а також які документи потрібно перевипустити після цього, "УП.Життя" розповів адвокат Сергій Савинський.

Хто та коли може змінити прізвище в Україні

В Україні прізвище можуть змінити всі громадяни з 14 років за згодою батьків, а з 16 років – без згоди батьків.

На це можуть бути різні причини:

власне бажання;

реєстрація шлюбу;

усиновлення (скасування усиновлення або визнання його недійсним).

Людина, яка хоче змінити прізвище, може обрати його самостійно. Ба більше, закон не встановлює лімітів на кількість змін паспортних даних.

"Обмежень щодо вибору нового прізвища/імені немає, проте воно не повинно суперечити нормам правопису, містити цифри чи інші знаки. Також немає і обмежень за кількістю змін прізвища/імені", – говорить адвокат.

Для зміни прізвища за власним бажанням до заяви потрібно долучити такі документи:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження;

за наявності – свідоцтво про реєстрацію шлюбу, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про народження дітей, свідоцтва про попередню зміну прізвище;

фотокартка;

квитанція про сплату державного мита.

"Заява про зміну прізвища розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяця", – резюмував адвокат.

Як змінити прізвище в Україні?

Станом на 2025 рік в Україні можна змінити прізвище двома способами:

офлайн – звернутися до відділу ДРАЦСу за місцем проживання із заявою та надати необхідні документи;

онлайн – подати заявку на порталі iGov.org.ua .

Бланк заяви на зміни прізвища

Для зміни прізвища онлайн потрібно:

авторизуватися на порталі iGov.org.ua ;

заповнити необхідні поля;

прикріпити відповідні документи;

натиснути " замовити послугу " та підписати заяву за допомогою електронно-цифрового підпису;

оплатити адмінпослугу онлайн;

очікувати на повідомлення щодо заміни прізвища.

Як змінити прізвище після реєстрації шлюбу?

При реєстрації шлюбу обоє з подружжя мають право:

обрати прізвище одного з них, як спільне;

обрати подвійне прізвище;

якщо прізвище одного з подружжя вже є подвійним, він може замінити другу частину.

Для того, щоб змінити прізвище після укладання шлюбу, необхідно надати такі документи до відділу державної реєстрації актів цивільного стану:

паспорт громадянина України, який підлягає обміну;

довідку про реєстрацію місця проживання;

оригінал та копію номера платника податків (РНОКПП);

оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу;

квитанцію про сплату адмінзбору;

за наявності – оригінали та копії свідоцтв про розірвання шлюбу, народження дітей, довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи.

Як змінити прізвище дитині?

Батьки мають право змінити прізвище дитині у таких випадках:

якщо обоє батьків змінили прізвище;

якщо один з батьків змінив прізвище, (але при зміні прізвища дитині потрібна згода обох батьків);

за заявою одного з батьків, якщо інший помер, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім.

Зауважимо, коли дитина старше 6 років, батьки мають право змінити їй прізвище лише за її згодою.

У випадку, якщо один із батьків проти, спір може вирішувати суд або орган опіки.

Які документи потрібно переробити після зміни прізвища?

Після зміни прізвища потрібно переробити 6 основних документів.

Паспорт громадянина України

Замінити документ можна у:

територіальному підрозділі Державної міграційної служби;

найближчому Центрі надання адміністративних послуг.

"Подати документи можна особисто за живою чергою, або записавшись онлайн. Не обов’язково звертатися саме в підрозділ за місцем прописки – наразі обмін паспорта можливий у будь-якому зручному підрозділі ДМС чи ЦНАП", – пояснює експерт.

РНОКПП (ідентифікаційний податковий номер)

Після зміни прізвища його теж потрібно оновити. Податковий код змінюється без зміни його номера – цифри ті ж самі, але видається нова довідка з вашим новим прізвищем.

Новий РНКОП потрібно оформити не пізніше, ніж через місяць після заміни прізвища.

Закордонний паспорт

Документ можна замінити у:

підрозділі ДМС;

ЦНАПі, що надає послуги з оформлення закордонних паспортів;

паспортних сервісах ДП "Документ" (державні підприємства, що надають платні послуги з оформлення паспортів, але по суті вони діють як сервісні центри ДМС).

Закордонний паспорт можна замінити лише після заміни паспорта громадянина України.

Водійське посвідчення

"Якщо є посвідчення водія, після зміни прізвища потрібно обміняти його протягом 10 днів з дня отримання нового паспорта. Це пряма вимога правил видачі посвідчень водія", – наголошує Сергій Савинський.

Обмін посвідчення водія проводиться:

в сервісних центрах МВС;

через електронний " Кабінет водія " на сайті ГСЦ МВС​ або через мобільний застосунок " Дія " .

Медична документація – зокрема, декларація з сімейним лікарем та поліс медичного страхування (за наявності).

Юрист радить після заміни прізвища оновити інформацію в системі eHealth, де зберігаються декларації з лікарями.

"Якщо є договір добровільного медичного страхування або, наприклад, страховка на випадок хвороби, потрібно повідомити страхову компанію.

Як правило, достатньо написати заяву чи лист, додати копію нового паспорта і свідоцтва про шлюб. Працівник страхової внесе зміни до полісу або переоформить його на нове прізвище", – зауважив правник.

Соціальні документи – пенсійне посвідчення, довідка внутрішньо переміщеної особи тощо - за потреби

Документи які не потребують заміни після зміни прізвища:

документи про освіту – атестати, дипломи, сертифікати залишаються дійсними на попереднє прізвище;

правовстановлюючі документи на майно – договори купівлі-продажу, свідоцтва про право власності на квартиру, землю, автомобіль тощо;

трудова книжка – прізвище в книжці виправляється відповідним записом.

Коли не можна змінити прізвище?

Існують випадки, коли відділ ДРАЦСу може відмовити у зміні прізвища у цілях безпеки:

відкрите кримінальне провадження проти громадянина, який подав документи на зміну прізвища;

наявність у громадянина непогашеної судимості;

громадянин перебуває у розшуку або іноземні правоохоронні органи звернулися з офіційною заявою про оголошення у розшук;

громадянин подав неправдиві відомості про себе.

Важливо зазначити, що перш ніж дати дозвіл на зміну прізвища, працівники РАЦСу перевіряють надану вами інформацію та за потреби звертаються до архівів інших відділів ДРАЦС та правоохоронних органів.

