Штрафи, арешт майна і рахунків: як і коли будуть карати за порушення військового обліку

За порушення правил військового обліку можна отримати штраф від ТЦК

Разом із оновленим законом про мобілізацію почали діяти зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Відповідно до нових правил, зросли розміри штрафів за недотримання правил військового обліку.

Тепер військовозобов’язаних, які вчасно не оновили свої військово-облікові дані, не стали на облік у військкоматі або проігнорували повістку, штрафуватимуть на 17-25,5 тисяч гривень.

Коли можуть виписати штраф, як про нього дізнатися і чи можна оскаржити пояснюємо разом із адвокатом юридичної фірми "Міллер" Андрієм Новаком.

Неуточнені облікові дані: коли прийде штраф

Для оновлення військово-облікових даних Уряд виділив громадянам 60 днів. 16 липня – кінцевий термін, коли військовозобов’язані могли без покарання уточнити свою домашню адресу та номер телефону через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), застосунок Резерв+ і територіальний центр комплектування.

Після дедлайну заборонили оновлювати дані у ЦНАПах, однак це все ще можна зробити у ТЦК та Резерв+. Щоб змусити чоловіків прийти з такою метою до військкомату, із 17 липня повістки будуть надсилати поштою.

ВІДЕО ДНЯ

Однак за протермінування доведеться сплатити штраф, який мають право виписати лише представники ТЦК. Водночас чіткого терміну, коли військовозобов'язаний муситиме сплатити встановлену суму, немає.

У Міністерстві оборони зазначали, що "штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення". Тобто, виявити несвоєчасне оновлення даних можуть не одразу, але сплатити штраф таки доведеться, говорить Андрій Новак.

"З високою вірогідністю цей штраф випишуть. Питання тільки – коли саме, тому що це складна і довга процедура. Потрібно опрацьовувати порушення, виписувати, складати постанову про притягнення військовозобов'язаного до адміністративного правопорушення. Такий вид штрафу – це прерогатива ТЦК, і його має виписати начальник центру комплектування", – пояснює юрист.

Як має відбуватися стягнення штрафу?

За правилами, коли військкомат виявляє порушення військового обліку, то заводить щодо нього адміністративну справу. Після цього поштою надсилає військовозобов’язаному запрошення на її розгляд.

Таке запрошення та повістка на уточнення даних – різні документи, і можуть прийти чоловіку в різний час, каже Андрій Новак. Якщо він не зʼявиться за викликом, то окрім штрафу за несвоєчасне оновлення, отримає ще один – за ігнорування повістки.

Прибувши за запрошенням, людина може пояснити причину порушення і дізнатися, коли склали постанову. Це потрібно для того, щоб за потреби оскаржити покарання.

Після змін у законодавстві центрам комплектування дозволили виносити постанови й заочно – без виклику громадянина.

Вже після винесення постанову можуть надіслати за поштовою адресою військовозобов’язаного, яку ТЦК знайде у реєстрі "Оберіг". Сплатити встановлений штраф потрібно впродовж 10 днів.

Постанову з розміром штрафу ТЦК надсилає на поштову адресу військовозобов'язаного Gastello/depositphotos

Чи можна оскаржити штраф?

Якщо людина не погоджується з із сумою покарання, мала поважну причину, через яку не прийшла до військкомату, або штраф виписали помилково чи неправильно оформили, то має право оскаржити постанову в суді.

Зробити це можна впродовж 10 днів після винесення. Тобто, відлік починається тоді, коли ТЦК оформить постанову, а не тоді, коли військовозобов’язаний її отримає.

Якщо військкомат відправив документ пізніше, можна подати до суду заяву на поновлення терміну для оскарження. Коли термін поновлять, можна буде подати окрему заяву і спробувати оскаржити штраф.

Що буде, якщо не сплатити штраф вчасно?

За умови, якщо людина не сплатила заборгованість вчасно, відповідно до Кодексу про адмінправопорушення, сума покарання зросте вдвічі.

У такому випадку постанову з подвоєною сумою штрафу надсилають до Державної виконавчої служби. Установа відкриває виконавче провадження, і вносить дані до Єдиного державного реєстру боржників. Саме звідти можна дізнатися про штраф, а згодом інформацію вдасться побачити й у застосунку Дія.

Крім того, такий запит щодо себе можна зробити на сайті Міністерства юстиції.

"Якщо людина не побачила постанову, не оскаржила її або не сплатила, служба відкриває виконавче провадження. Інформація про нього вноситься і відразу з'являється в Єдиному державному реєстрі боржників. Він є відкритим, і там можна безпосередньо перевірити інформацію. Якщо людина користується Дією, то інформація підтягнеться й туди за індивідуальним податковим номером – РНОКПП", – розповідає адвокат.

Штраф дозволяють добровільно сплатити протягом 5 днів після відкриття відповідного провадження. Однак тепер його розмір буде ще більшим – до подвоєної суми додадуться 10% виконавчого збору.

Якщо військовозобов’язаний не погасив заборгованість і цього разу, йому загрожує арешт банківських рахунків. Щоб дізнатися про наявність рахунку та арештувати його, виконавча служба звертається безпосередньо до банків.

Додатково установа пише заяву до потрібного банку про примусове стягнення коштів з порушника. Якщо їх недостатньо, під арешт може потрапити рухоме та нерухоме майно військовозобов’язаного.

Утім, чи будуть арештувати майно, залежить від розміру штрафу. Ще одна умова – ціна власності, якою будуть гасити борг, повинна відповідати його сумі.

"Суми мають бути пропорційними. Умовно, квартиру за 2-3 мільйони гривень не будуть реалізовувати для того, аби погасити штраф 50 тисяч. Також є законодавчі обмеження, передбачені в законі про виконавче провадження. Там зазначено, що реалізація майна може відбуватися тільки, якщо сума штрафу більша ніж 20 мінімальних заробітних плат. Станом не зараз – це приблизно 160 тисяч гривень", – пояснює юрист.

За даними Опендатабот, станом на 10 липня 2024 року – ще до закінчення терміну для оновлення даних, ТЦК та СП стягнули 11 798 штрафів за порушення військового обліку.