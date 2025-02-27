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Чиновниця Чернівецької ОВА, яка нібито не хотіла сидіти поруч із ветераном, звільняється з посади

Анна Коваленко — 27 лютого, 18:43
Чиновниця Чернівецької ОВА, яка нібито не хотіла сидіти поруч із ветераном, звільняється з посади
Чиновниця перепросила за інцидент у "всіх, кого могла ненавмисне образити"
Фото: Альона Атаманюк/Facebook

Перша заступниця голови Чернівецької ОДА Альона Атаманюк звільнилася з посади. Раніше в соцмережах поширили інформацію про те, що чиновниця нібито не хотіла сидіти поруч з ветераном, бо той їй "не рівня".

Про рішення піти з посади Альона Атаманюк повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

я ситуація, яка набула настільки масштабного резонансу, руйнувала суспільну згуртованість та підривала довіру до всіх значущих зусиль Буковини та обласної військової адміністрації, зокрема, для наближення перемоги у цій війні.

[...]Тому прошу Руслана Васильовича (йдеться про начальника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка – ред.) вже сьогодні підписати мою заяву", – йдеться в публікації чиновниці.

Крім того, Альона Атаманюк попросила вибачення у "всіх, кого могла ненавмисне образити" і закликала українців до "єдності та згуртованості".

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Нагадаємо, чиновницю Чернівецької обласної державної адміністрації звинуватили у небажанні сидіти поруч із ветераном Валерієм Вівчарюком. Інформацію з нібито скриншотом листування з Альоною Атаманюк поширили в соцмережах.

"Із приводу вчорашньої наради. Вівчарюк мені не рівня, він не може сідати поруч зі мною. Наступний раз врахуйте", – йшлося на знімку екрана.

За цим фактом розпочали службове розслідування, а чиновницю тимчасово відсторонили від роботи.

"Заява Альони Атаманюк на звільнення вже в мене на столі. Якщо правдивість скриншоту підтвердиться – вона негайно покине свою посаду. Також на період проведення розслідування Альону Атаманюк уже відсторонено від виконання обовʼязків", – заявив очільник ОВА Руслан Запаранюк.

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Він також зауважив, що Валерій Вівчарук, про якого згадують на скриншотах листування, захищав Україну у 2015-2016 роках, а після початку повномасштабного вторгнення був снайпером Сили спеціальних операцій.

Наразі він працює керівником обласного управління з питань ветеранської політики.

На інцидент відреагували в Міністерстві у справах ветеранів. Там заявили, що очікують на "оперативні результати службового розслідування".

Раніше Альона Атаманюк заперечила звинувачення і назвала їх "продовженням інформаційної атаки" проти неї.

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