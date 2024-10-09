Служба у справах дітей: У спецзакладі на Львівщині були свідки фізичного насильства над дітьми

У Держслужбі у справах дітей закликали якомога швидше перевести вихоівнців в інші закладі

ОНОВЛЕНО 09.10.2024 о 19:50

Співробітники Державної служби у справах дітей провели перевірку у навчально-реабілітаційному центрі, працівників якого звинувачують у насильстві над вихованцями.

Під час перевірки діти у спецзакладі повідомили, що були свідками фізичного насильства. У Держслужбі закликали якомога швидше перевести дітей до іншої установи.

Про результати відвідування закладу робочою групою повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

Співробітники служби стверджують, що під час спілкування вихованці закладу "виявили помітну стриманість". Там вважають, що працівники могли завчасно застерегти дітей від розмов про можливі інциденти.

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Водночас фахівці зафіксували випадки психологічного тиску – дехто з дітей, які проживають у закладі освіти повідомили про вербальні образи.

У Службі у справах дітей зазначили, що вихованці закладу розповідали про те, що були свідками жорстокого поводження з дітьми. Зокрема, за їхніми словами, насильство вчиняли помічники вихователів, які перебувають у закладі в нічний час.

Службовці також встановили інші порушення, як-от випадки насильства між дітьми та роз’єднання дітей з однієї родини. Вихованці скаржилися на харчування – казали, що часто недоїдають. Повідомляли, що їх годують локшиною швидкого приготування.

Співробітники служби описали деяких вихованців як "недоглянутих".

Крім того, територія навчально-реабілітаційного закладу не огороджена належним чином, тому діти можуть безперешкодно виходити за його межі.

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"Загалом, те, що виявила робоча група, шокує. Наш висновок: якнайшвидше розглянути питання щодо переведення всіх дітей до іншого закладу", – підсумовує Петро Добромільський.

За його словами, повновження ухвалити таке рішення має Львівська обласна рада, адже заклад перебуває в її підпорядкуванні. Однак його виконання має забезпечити Львівська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи.

"Ця ситуація вкотре демонструє неспроможність більшості закладів цілодобового перебування у їхньому теперішньому форматі забезпечити належний догляд. Хоч миттєва відмова від такої системи неможлива, необхідно активніше розвивати сімейні форми виховання", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2024 року служба уповноваженого з прав людини здійснила візит до одного з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині, вихованці якого, ймовірно, потерпали від регулярного насильства.

Омбудсмен повідомив, що попередні звернення до правоохоронців не отримали очікуваної реакції. Кримінальне провадження щодо сексуального насилля в поліції відкрили після розголосу, однак досі йому не повідомили про підозру.

Згодом правоохоронці Львівщини заявили, що в 2024-му році не отримували звернень щодо випадків насильства над вихованцями закладу, а перевірка в 2023-му не підтвердила порушення.

На початку жовтня "УП. Життя" отримала в розпорядження відео, на якому видно застосування фізичної сили до дитини з навчально-реабілітаційного центру.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що ймовірно постраждалих дітей перевели до іншого закладу. Натомість одній із працівниць повідомили про підозру в побоях та мордуванні – ст. 126 КК України.