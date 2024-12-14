У Лондоні скелети трьох рідкісних динозаврів продали за 12,4 млн фунтів

Три скелети динозаврів пішли з молотка на аукціоні

У Британії скам'янілості трьох динозаврів продали на аукціоні за понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 600 мільйонів гривень).

Два скелети алозавра та один скелет стегозавра віком 157 мільйонів років були продані на аукціоні Christie's у Лондоні, повідомляє BBC.

"Приємно стояти перед цими стародавніми гігантами й дивуватися чудесам минулого нашої Землі", – сказав голова відділу науки та природознавства Christie's Джеймс Хайслоп.

Усі три скелети були розкопані в одному місці округу Карбон, штат Вайомінг. Стегозавра та малого алозавра знайшли у 2002 році, а великого алозавра – у 1994-му. Їхні кістки привезли до Лондона у 12 ящиках.

Великий і малий алозаври CHRISTIE'S

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Стегозавр має близько 144 кісткових елементів, дорослий алозавр – близько 143, а молодий – 135, писали у виданні Just Collecting News.

Оскільки повного скелета динозавра не існує, всі три скам'янілості були доповнені штучними 3D-елементами.

Стегозавр CHRISTIE'S

Алозавр був найбільшим хижаком пізнього Юрського періоду, що жив приблизно 145-157 мільйонів років тому. Його вважають попередником тиранозавра рекса як за віком, так і за часом відкриття.

А стегозавр зі своїми броньованими пластинами на спині є справжнім символом Юрського періоду та "одним з найбільш впізнаваних і привабливих динозаврів в історії", кажуть в аукціонному домі.

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У BBC зауважують, що деякі фахівці критикують аукціони за продаж цінних артефактів у приватні колекції, адже це обмежує доступ громадськості до важливих знахідок.

Однак Джеймс Хайслоп розповів журналістам, що більшість приватних колекціонерів "прагнуть поділитися своєю пристрастю" та експонують свою власність у музеях або на виставках.

Нагадаємо, торік на аукціоні в Цюриху продали скелет тиранозавра за 6 мільйонів доларів, а найбільший скелет стегозавра продали за рекордні 45 мільйонів.