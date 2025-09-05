Усі розділи
Підтримати УП

Цього літа на водоймах загинуло 35 дітей: статистика ДСНС

Олена Барсукова — 5 вересня, 10:40
Цього літа на водоймах загинуло 35 дітей: статистика ДСНС
Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

У літній період 2025 року (червень – серпень) на водоймах України загинуло 350 людей, з них 35 дітей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у відповідь на запит "УП. Життя".

За аналогічний період 2022 року загинула 401 особа, зокрема 40 дітей.

У 2023 році – 526 осіб, з них 65 дітей, а у 2024-му – 649 осіб, серед яких 71 дитина.

Примітка: у ДСНС не вказували перелік областей, дані з яких зафіксовано у статистиці, проте можемо припустити, що вона не включає дані з тимчасово окупованих територій.
Читайте також :
На Харківщині дитина потонула в замінованій річці
РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у липні в Харкові потонув 8-річний хлопчик, якого залишили на водоймі без нагляду.

Читайте також :
оновлено На Миколаївщині зникли двоє братів: тіла дітей знайшли у водоймі
Реклама:

Головне сьогодні