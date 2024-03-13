В Україні циркулює 29 субваріантів штаму "Омікрон" – МОЗ

На території України циркулюють 29 підтипів штаму COVID-19 "Омікрон".

Від початку 2022 року "Омікрон" фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема "Дельту" та "Альфу", повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Субваріанти виявили за допомогою дослідження штамів COVID-19 на мутації під час епідеміологічного сезону 2023-2024 року.

"Це спеціальне лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у його геномі.

Воно дозволяє відстежувати наявні штами, які переважають на території країни, та характер мутацій, що виникають, – для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності під час епідсезону", – повідомляють в міністерстві.

Там додають, що за перебігом захворювання штам "Омікрон" переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності.

Водночас він залишається небезпечним для:

▲ людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом;

▲ та людей старших за 60 років.

Людям з групи ризику у МОЗ рекомендують отримати вакцинацію – щеплення безплатно можна зробити у сімейного лікаря або у пункті щеплення на базі лікарні.

У МОЗ додають, що характер мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став агресивнішим для організму людини.

"COVID-19 все частіше протікає як гостра респіраторно-вірусна інфекція та ухиляється від імунної відповіді – швидше вражає ослаблений імунітет, тому захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби", – розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зафіксували випадки нового субваріанту "Омікрону" – "Дженні".