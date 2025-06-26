Як вступникам до коледжів зареєструвати електронний кабінет у 2025 році: алгоритм дій

З 25 червня в Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників до закладів передвищої освіти (коледжів) на основі 9 класів школи.

Майбутні абітурієнти можуть створити е-кабінети до 20 жовтня 2025 року. При цьому подання заяв на вступ триватиме з 1 по 14 липня.

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, як зареєструвати електронний кабінет і які документи для цього потрібні.

Реєстрація для вступників, які закінчили 9 класів школи

Аби створили кабінет, майбутньому абітурієнту коледжу потрібно увійти на головну сторінку системи та натиснути на кнопку "Електронний кабінет вступника" в блоці "Вступ для здобуття вищої, фахової передвищої освіти".

Такий шлях знадобиться для першої реєстрації та входу до е-кабінету вступника згодом.

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Після переходу на екрані з’являться поля для входу до особистого кабінету, нижче від яких розмішена кнопка "Реєстрація", на яку слід натиснути.

На сторінці варто заповнити всі поля, позначені знаком *. Зокрема вступникам потрібно вказати:

електронну пошту, яка стане логіном для входу в кабінет та куди надішлють лист про активацію;

пароль для входу в кабінет із щонайменше шести символів, які важливо запам’ятати

дані документа про базову середню освіту (БСО) – дві літери серії документа та вісім цифр

номер документа, що посвідчує особу, як-от паспорта громадянина України, свідоцтва про народження, закордонного паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

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Для реєстрації кабінету вступника можна використовувати лише документи про БСО, видані після 1998 року. Якщо до коледжу хоче вступити абітурієнт, який отримував документ раніше, він має подати заяву в паперовому вигляді в бажаному закладі освіти.

Після заповнення форми слід натиснути кнопку "Зареєструвати". Для підтвердження створення електронного кабінету на вказану електронну адресу надішлють лист з активацією.

Протягом 15 хвилин вступникам варто виконати рекомендації з листа та здійснити перший вхід до електронного кабінету. Якщо за цей час абітурієнт не встигне активувати кабінет, йому доведеться пройти процедуру реєстрації повторно.

"Якщо вам не вдалося зареєструвати електронний кабінет, ви можете звернутися до місцевого закладу фахової передвищої освіти для отримання очної консультації", – додали в МОН.

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Після входу до особистого кабінету, вступник має внести обов’язкові особисті дані та завантажити сканкопію свого фото.

До 1 липня абітурієнтам рекомендують:

ознайомитися з конкурсними пропозиціями на сайті;

підготувати тексти мотиваційних листів, які треба подавати до кожної заяви;

звернутися до закладу освіти з підтверджувальними документами про пільги для вступу;

ознайомитися з новим переляком галузей знань та спеціальностей для вступу.

Як зареєструватися вступникам, які закінчили 11 класів школи або мають диплом кваліфікованого робітника?

Для вступників, які подаються до коледжів після 11 класів або на основі диплому кваліфікованого робітника, реєстрація електронних кабінетів почнеться з 1 липня і триватиме до 20 жовтня 2025 року.

Для цієї категорії абітурієнтів заяви прийматимуть:

за співбесідою і творчим конкурсом – з 5 по 26 липня;

із сертифікатом НМТ – з 5 по 2 серпня.

Детально з процесом реєстрації можна ознайомитися у форматі текстової або відеоінструкції.

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