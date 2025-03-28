"Через політичний клімат": троє професорів йдуть з Єльського університету і переїжджають до Канади

Троє професорів йдуть з Єльського університету через політику Трампа

Троє науковців-критиків Дональда Трампа звільняються з Єльського університету на тлі нападок його адміністрації на вищу освіту.

З осені вони працюватимуть у Канаді, повідомляє Yale Daily News.

Йдеться про професора філософії Джейсона Стенлі та професорів історії – подружжя Тімоті Снайдера та Марсі Шор.

Усі троє восени розпочнуть свою роботу у Школі міжнародних відносин і публічної політики Мунка, яка належить Університетові Торонто.

Тімоті Снайдер, Марсі Шор та Джейсон Стенлі Timothy Snyder/Facebook, Munk School, Yale CampusPress

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Джейсон Стенлі зазначив, що ухвалив рішення про від'їзд через "політичний клімат у США". Професор розповів The Guardian, що спонукали його до цього нападки Трампа на Колумбійський університет.

Так, адміністрація президента відкликала 400 мільйонів доларів фінансування, виділеного вишу на наукові дослідження. Після цього Колумбійський університет погодився задовольнити низку вимог, зокрема перегляд політики щодо студентських протестів і запровадження нагляду за факультетом досліджень Близького Сходу.

Марсі Шор заявила, що вони з Тімоті Снайдером вже два роки розглядали пропозицію про працевлаштування від Школи Мунка. Остаточно змінити місце роботи вони вирішили після виборів у листопаді 2024 року.

Водночас прессекретар Снайдера повідомив, що історик ухвалив це рішення ще раніше і воно зумовлене особистими причинами.

Тімоті Снайдер і Марсі Шор спеціалізуються на історії Східної Європи. Снайдер є автором курсу "Становлення сучасної України", а Шор – написала книгу "Українська ніч. Історія революції зблизька".

Джейсон Стенлі займається вивченням фашизму та пропаганди. Він є автором книги "Як діє фашизм".

Нагадаємо, на початку березня Гарвардський університет оголосив, що тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність".

Згодом про скорочення понад 2 тисяч робочих місць через політику Трампа повідомив Університет Джона Гопкінса.

Також Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, пов’язані з гендерною ідентичністю, інклюзією та екологією.