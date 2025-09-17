У Чехії судять водія трамвая, який взимку накричав на родину українців з дитиною: вони вимагають компенсації

У Чехії розпочали суд над водієм трамвая, який у лютому цьогоріч кричав на родину українців з дитиною, йому інкримінують хуліганство та образу нації

У Чехії розпочали суд над водієм трамвая, який у лютому накричав на українців і їхню дитину. Інцидент, де водій кричить, що українці не мають права бути у цій країні та забруднюють трамвай, потрапив на відео.

Тепер чоловік шкодує про свої слова.Постраждалі українці вимагають компенсацію за завдану моральну шкоду у 55 тисяч крон.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на видання iRozhal.

Водій трамвая на ім’я Даніель Б. у суді свою поведінку назвав особистим промахом, про який шкодує. За хуліганство та образи на адресу представників певної нації 30-річному чоловікові загрожує до двох років тюремного ув'язнення.

Конфлікт стався ввечері 27 лютого 2025 року в трамваї № 7 на одній із зупинок у Празі. Водій зупинив трамвай, щоб зробити зауваження, адже в салоні була дитина, яка стрибала по сидінню в черевиках.

"Він підійшов до 63-річного чоловіка, який супроводжував дитину, і суворо насварив. Коли дізнався, що пасажири з України, то, за словами прокурора Маркети Мізерової, обзивав їх "українськими свинями" і сказав їм "забиратися геть", – пише iRozhal.

Також водій трамвая нібито вдарив чоловіка кулаком в шию, а коли він, його дружина і маленький онук вийшли, нібито погрожував їм палицею для перемикання стрілок.

Обвинувачений водій у суді заперечив опис своїх дій та не погодився з їх правовою кваліфікацією.

"Я попросив їх зняти дитину з сидіння. Чоловік, мабуть, мене не зрозумів, я теж його не зрозумів, він говорив ламаною чеською. Він заперечував, що в дитини чисті черевики. Я наполягав, щоб він посадив її в коляску. Потім було кілька хвилин конфлікту, під час якого чоловік називав мене чеською с..кою», – так водій описав своє бачення ситуації.

"Потім це переросло в те, що видно на відео. Я шкодував про це", – сказав чоловік, натякаючи на те, що відеозапис частини інциденту незабаром з'явився в соціальних мережах.

Обвинувачений заперечив, що грубо вилаяв чоловіка з дитиною.

"Я сказав йому, що він не має права бути в цій країні. Це був мій особистий зрив, я, звичайно, шкодую про цей вчинок. Я шкодував про це, як тільки це сказав. Це не було спрямовано проти будь-якої національності. Я не маю проблем ні з ким", – продовжив він.

Він заперечив, що вдарив чоловіка кулаком – за його версією, він лише погрожував йому піднятим вказівним пальцем.

"Я точно не хотів нікого образити і нікого не нападав", – підкреслив обвинувачений водій, додавши, що його метою була безпека та безперебійність руху.

Також він додав, що відразу після конфлікту його особисті дані стали відомі громадськості, і він отримав погрозливі повідомлення.

Обвинувачений стверджує, що через празьке транспортне підприємство він надіслав українським пасажирам лист з вибаченнями через кілька днів після події.

Після розголосу інциденту в ЗМІ чоловік звільнився.

"Це психологічно важка робота, але приємна", – сказав він про керування трамваєм у столиці.

Після конфлікту з українцями поведінку водія засудили багато політиків і представників Праги.

Прокурор вимагає для обвинуваченого, серед іншого, пройти реабілітаційну програму з управління стресом. Українська сім'я вимагає від водія виплатити моральну шкоду в розмірі 55 тисяч крон.

