У 40 разів більша, ніж очікували: у Грузії вчені знайшли "мегафортецю" бронзової доби

Науковці виявили руїни величезної фортеці, яку побудували в горах Кавказу в Грузії близько 3000 років тому. Знахідка спантеличила вчених, адже їм не вдалося встановити призначення масштабного спорудження.

Про це йдеться в дослідження, опублікованому в Antiquity, інформує IFLScinece.

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Перші розкопки дослідники провели в 2018 році. Тоді їм вдалося виявити Дманісіс Гору – одне з небагатьох фортець-поселень, яке з'явилося на Південному Кавказі між II та I тисячоліттями до нашої ери.

Повернувшись наступного року, науковці були здивовані, адже виявили, що фортифікації включали два ряди стін товщиною два метри. Спорудження було завеликим, аби оцінити його масштаби із землі, тому дослідникам довелося використовувати дрони.

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Завдяки 11 тисячам знімкам із повітря вчені зробили повне зображення фортеці, що виявилася в 40 разів більшою, ніж вважали спочатку.

"Результати дослідження показали, що це місце було більш ніж у 40 разів більше, ніж вважалося спочатку, включаючи велике зовнішнє поселення, захищене 1-кілометровою фортифікаційною стіною.

Ці набори даних дозволили нам визначити тонкі топографічні особливості та створити точні карти всіх фортифікаційних стін, могил, польових систем та інших кам’яних споруд у межах зовнішнього поселення", – пояснив автор дослідження, доктор Натаніель Ерб-Сатулло.

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Під час робіт науковці з'ясували, що зовнішня та внутрішня фортифікаційні стіни були "взаємно залежними щодо оборони", тобто функціонували як одна система захисних бар'єрів. Відтак жодна стіна не була непроникною без іншої.

Дослідження показало, що укріплення були побудовані в одному стилі з використанням грубих валунів, які зібрали в стіни товщиною близько двох метрів без використання будівельного розчину.

За словами науковців, це свідчить про те, що обидві стіни спорудили одночасно.

"Якщо внутрішня та зовнішня частини фортеці мали однаковий вік, як ми припускаємо, то це поселення було би одним із найбільших відомих на Південному Кавказі пізньої бронзи та залізного віку", – вважають автори дослідження.

На диво, "мегафортеця" майже не містить археологічних артефактів, що свідчать про те, що вона була заселена людьми. Також вчені не знайшли жодних доказів того, що місцеві мешканці покинули поселення після його спорудження.

Дослідники вважають ці сценарії дивними, адже на будівництво стін спорудження витратили значні зусилля. Єдиним способом пояснити відсутність слідів людей є те, що фортецю могли використовувати сезонно.

Ймовірно, за міцними мурами навесні та восени проживали скотарі.

Однак наразі точна причина будівництва "мегафортеці" залишається загадкою. Науковці очікують, що подальші дослідження зможуть допомогти зрозуміти щільність тамтешнього населення, переміщення худоби та сільськогосподарської діяльності.

Раніше археологи знайшли докази раніше небаченого жертвоприношення, під час якого батькові принесли в жертву власного сина.