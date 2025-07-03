Премія імені Георгія Ґонґадзе проведе "Медіадень" у Харкові: як потрапити і що в програмі
19 липня у Харкові проведуть шосту конференцію "Медіадень Премії Ґонґадзе" для журналістів, редакторів, комунікаційників, пресофіцерів, представників громадянського суспільства та всіх, хто цінує медіа в часи війни.
У програмі заходу – публічне інтерв’ю, тематичні дискусії та кінопоказ, розповіли "УП. Життя" організатори Премії Георгія Ґонґадзе.
Подія у Харкові стане другою регіональною в межах ініціативи "Медіадні. Регіони". Метою заходу є підтримка локальних редакцій, посилення їхнього голосу, професійної солідарності, а також взаємодія між медіа та суспільством.
"У таких містах як Харків, де сирени і звуки вибухів фактично не стихають, гучнішими є хіба голоси локальних медіа, які залишаються і працюють. Тут медіа стали ще й однією з форм опору, бо кожна публікація, репортаж та історія – це свідчення. Це субʼєктність і видимість.
Ми їдемо до Харкова з важливим диспутом та ціннісними розмовами", – наголосив програмний директор Премії Владислав Зінкевич.
Під час Медіадня планують провести публічну бесіду між ветераном російсько-української війни Дмитром Козацьким із позивним "Орест" та керівницею медіа Kharkiv Media Hub Наталією Курдюковою.
Крім того, про межі регуляції, свободу доступу до інформації та виклики в комунікації говоритимуть під час дискусії "Зарегульованість чи вимоги воєнного часу: взаємодія воєнкорів та пресофіцерів", яку модеруватиме співкоординатор Kharkiv Media Hub Дмитро Кутовий.
Участь в обговоренні візьмуть:
- журналістка, воєнна кореспондентка та продюсерка Василіса Степаненко;
- воєнна кореспондентка та продюсерка "Суспільне. Харків" Олександра Новосел;
- речник 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" Володимир Дегтярьов;
- директорка департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева;
- офіцер Головного управління комунікацій Збройних Сил Дмитро Лиховій.
Також у програмі заходу – дискусія "Розслідування під час війни: воєнні злочини та корупція" в межах якого обговорюватимуть пріоритети розслідувальної журналістики в умовах російської війни, виклики в документуванні злочинів та протидії корупції. Дискусію модеруватиме керівниця "Слідство.Інфо", фіналістка Премії Ґонґадзе у 2024 році Анна Бабінець.
Учасниками дискусії стануть:
- голова Антикорупційного центру "Межа", авторка і ведуча програми розслідувань "На межі" Мартина Богуславець;
- голова правління "Харківського антикорупційного центру" Дмитро Булах;
- головний редактор радіо "Накипіло" Євген Стрельцов;
- журналістка, колишня головна редакторка "Запорізького центру розслідувань", співзасновниця та розслідувачка медіа SODA Вероніка Хорольська.
На заході планують провести закритий кінопоказ документального фільму "З любов’ю з фронту", який розповідає про війну, любов і людську витривалість. Після стрічки відбудеться обговорення за участі її режисерки-документалістки, доброволиці та членкині Європейської кіноакадемії Аліси Коваленко. Модеруватиме розмову журналіст і директор з розвитку медіа "Накипіло" Віктор Пічугін.
"Регіональні медіа першими помічають зміни, першими ставлять запитання і стежать за порядком у своїх громадах. Їхня робота – надважлива для всієї країни, але часто їхні голоси залишаються недостатньо почутими в професійному середовищі.
Саме тому ми започаткували 'Медіадні. Регіони' – щоб дати більше простору для обміну досвідом, публічної дискусії та взаємопідтримки серед журналістів", – зазначила директорка Премії Ґонґадзе Анастасія Абрамець.
Наразі програма події фіналізується, організатори попереджають про можливі зміни щодо спікерів та модераторів.
Вхід на "Медіадень" вільний за попередньою реєстрацією учасників.