Премія імені Георгія Ґонґадзе проведе "Медіадень" у Харкові: як потрапити і що в програмі

19 липня у Харкові проведуть шосту конференцію "Медіадень Премії Ґонґадзе" для журналістів, редакторів, комунікаційників, пресофіцерів, представників громадянського суспільства та всіх, хто цінує медіа в часи війни.

У програмі заходу – публічне інтерв’ю, тематичні дискусії та кінопоказ, розповіли "УП. Життя" організатори Премії Георгія Ґонґадзе.

Подія у Харкові стане другою регіональною в межах ініціативи "Медіадні. Регіони". Метою заходу є підтримка локальних редакцій, посилення їхнього голосу, професійної солідарності, а також взаємодія між медіа та суспільством.

"У таких містах як Харків, де сирени і звуки вибухів фактично не стихають, гучнішими є хіба голоси локальних медіа, які залишаються і працюють. Тут медіа стали ще й однією з форм опору, бо кожна публікація, репортаж та історія – це свідчення. Це субʼєктність і видимість.

Ми їдемо до Харкова з важливим диспутом та ціннісними розмовами", – наголосив програмний директор Премії Владислав Зінкевич.

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Під час Медіадня планують провести публічну бесіду між ветераном російсько-української війни Дмитром Козацьким із позивним "Орест" та керівницею медіа Kharkiv Media Hub Наталією Курдюковою.

Крім того, про межі регуляції, свободу доступу до інформації та виклики в комунікації говоритимуть під час дискусії "Зарегульованість чи вимоги воєнного часу: взаємодія воєнкорів та пресофіцерів", яку модеруватиме співкоординатор Kharkiv Media Hub Дмитро Кутовий.

Участь в обговоренні візьмуть:

журналістка, воєнна кореспондентка та продюсерка Василіса Степаненко ;

воєнна кореспондентка та продюсерка "Суспільне. Харків" Олександра Новосел;

речник 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія" Володимир Дегтярьов ;

директорка департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева;

офіцер Головного управління комунікацій Збройних Сил Дмитро Лиховій .

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Також у програмі заходу – дискусія "Розслідування під час війни: воєнні злочини та корупція" в межах якого обговорюватимуть пріоритети розслідувальної журналістики в умовах російської війни, виклики в документуванні злочинів та протидії корупції. Дискусію модеруватиме керівниця "Слідство.Інфо", фіналістка Премії Ґонґадзе у 2024 році Анна Бабінець.

Учасниками дискусії стануть:

голова Антикорупційного центру "Межа", авторка і ведуча програми розслідувань "На межі" Мартина Богуславець ;

голова правління "Харківського антикорупційного центру" Дмитро Булах;

головний редактор радіо "Накипіло" Євген Стрельцов;

журналістка, колишня головна редакторка "Запорізького центру розслідувань", співзасновниця та розслідувачка медіа SODA Вероніка Хорольська.

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На заході планують провести закритий кінопоказ документального фільму "З любов’ю з фронту", який розповідає про війну, любов і людську витривалість. Після стрічки відбудеться обговорення за участі її режисерки-документалістки, доброволиці та членкині Європейської кіноакадемії Аліси Коваленко. Модеруватиме розмову журналіст і директор з розвитку медіа "Накипіло" Віктор Пічугін.

"Регіональні медіа першими помічають зміни, першими ставлять запитання і стежать за порядком у своїх громадах. Їхня робота – надважлива для всієї країни, але часто їхні голоси залишаються недостатньо почутими в професійному середовищі.

Саме тому ми започаткували 'Медіадні. Регіони' – щоб дати більше простору для обміну досвідом, публічної дискусії та взаємопідтримки серед журналістів", – зазначила директорка Премії Ґонґадзе Анастасія Абрамець.

Наразі програма події фіналізується, організатори попереджають про можливі зміни щодо спікерів та модераторів.

Вхід на "Медіадень" вільний за попередньою реєстрацією учасників.