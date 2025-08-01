У Києві внаслідок обстрілу загинула сім'я переселенців з Донбасу – мама та дві доньки

Родина загинула внаслідок удару по Києву у ніч на 31 липня

Внаслідок нічного удару РФ по Києву 31 липня загинули сестри Аліна та Анастасія Гуменюк та їхня мама Ірина.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Ліцею №13 Святошинського району столиці, де навчалися дівчата.

У навчальному закладі розповіли, що сім’я була переселенцями з Донбасу. Вони намагалися втекти від війни та знайти безпеку.

Аліна навчалася у шостому класі, а Настя була дев’ятикласницею.

"У їхній квартирі вже тиша. Там, де недавно звучав сміх і дитячі голоси – порожнеча.

РЕКЛАМА:

Аліна й Настя були щирими, добрими, світлими дівчатками. Ми пам’ятатимемо їх усмішки, добрі серця, бажання жити й вчитися", – йдеться у дописі ліцею.

Мама Аліни та Анастасії, Ірина Гуменюк, працювала кавовим експертом і суддею на чемпіонатах Speciality Coffee Association Ukraine (SCA).

"Ми щиро співчуваємо родині, друзям та всім, хто знав і цінував Ірину та її доньок", – пишуть на сторінці компанії FEST COFFEE MISSION.

Окрім того, ворожий удар відібрав життя у випускника Ліцею №13 17-річного Владислава Гайового. Ймовірно, він був сином 47-річної виховательки Наталії Гайової, яка теж загинула.

У навчальному закладі кажуть, Владислав був добрим, світлим і вихованим юнаком.

Владислав Гайовий Ліцей №13 Києва

"Біль, що не має меж. Трагедія, яка залишиться з нами назавжди.

Це не просто втрати. Це діти. Це – наші діти. І ми ніколи цього не пробачимо", – зазначили у ліцеї.

Нагадаємо, Росія завдала комбінованого удару по столиці уночі 31 липня. Станом на ранок 1 серпня відомо про 31 загиблого, серед яких 5 дітей, наймолодшому з яких 2 роки. Ще 159 людей отримали поранення.

Зокрема жертвою російського терору став 6-річний Матвій. Хлопчик був спортсменом, займався карате.

Окрім того, РФ убила лікаря Романа Москаленка, Віталія Рабощука, який займався бойовим мистецтвом, та його 18-річну доньку Владу.