Метеорологи зафіксували у Києві перший осінній температурний рекорд

Нові температурні максимуми зафіксували в Києві та області

Вересень у Києві розпочався новим температурним рекордом.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 3 вересня максимальна середньодобова температура повітря досягла показника 24,5℃.

Температура була на 0,6℃ вищою, ніж попередній рекорд, який зафіксували в 2015 році.

Метеорологи зауважують, що кліматична норма перевищила показники на 7,2℃.

Рекордну спеку також спостерігали на Київщині, зокрема у Вишгороді, Фастові, Чорнобилі, Борисполі та Тетереві.

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Раніше ми розповідали, що серпнева спека в столиці країни побила рекордні показники 26 та 27 серпня. Тоді середньодобова температура у столиці перевищила попередні максимуми на 0,6℃ та 0,5℃.

Раніше Український гідрометеорологічний центр пояснював, що близькі до історично максимальних, а подекуди й рекордні температури в Україні пов’язані зі змінами клімату.