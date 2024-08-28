Серпнева спека в Києві встановила нові температурні рекорди

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 та 27 серпня температура повітря у Києві побила рекордні показники.

Так, 26 серпня середньодобова температура у столиці досягла 26,4℃. Спека того дня на 0,6℃ перевищила попередній рекорд, встановлений у 1903 році.

А вже наступного дня – 27 серпня – спека в Києві була на 0,5℃ більша, ніж рекордні показники літа 1943 та 2023 років.

Раніше Український гідрометеорологічний центр пояснював, що близькі до історично максимальних, а подекуди й рекордні температури в Україні пов’язані зі змінами клімату.

Липень став для Києва найтеплішим за останні 143 роки – протягом 31 дня спека в столиці встановила 13 температурних максимумів.

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"Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 24,3℃, що вище кліматичної норми на 3℃", – повідомили науковці.

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Крім того, гідрологи повідомляли про рекордний прогрів води в річці Дніпро. 16 липня річка нагрілася до 29℃, що на 0,4 ℃ більше, ніж у 2010 році.

Загалом в світі доба 21 липня 2024 року стала найспекотнішою за всю історію спостережень – тоді середня температура на планеті сягнула 17,09℃ і перевершила рекорд, встановлений в липні 2023 року.

За день після цього метеорологи зафіксували новий рекорд – 22 липня середня температура досягла показника 17,15℃.

Температурні рекорди від початку року фіксували й в інших куточках світу. Зокрема, у квітні у В'єтнамі метеорологічні станції підрахували понад сотню нових історичних максимумів.

У лісах Мексики черех інтенсивну спеку масово гинули мавпи-ревуни. А океанічна вода поблизу Великого бар'єрного рифу стала гарячішою, ніж будь-коли за останні 400 років.

Аномальне потепління також сколихнуло Антарктиду, де українські полярники фіксували значне підвищення максимальної добової температури.

Раніше вчені попереджали, що попри зменшення впливу явище Ель-Ніньйо, 2024 рік продовжить бити температурні рекорди і може стати найтеплішим за всю історію спостережень.