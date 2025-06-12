У Києві судитимуть чоловіка, який 5 років не платив аліменти й заборгував 450 тисяч гривень

У Києві судитимуть підприємця, який 5 років не сплачував аліменти для сина, заборгувавши 450 тисяч гривень.

Обвинувальний акт за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури скерували до суду, повідомляє Київська міська прокуратура.

У 2020 році, після розлучення підозрюваного з колишнього дружиною, суд зобовʼязав його сплачувати аліменти для сина у розмірі чверті від його доходів.

Проте, за даними слідства, чоловік "злісно ухилявся" від сплати коштів та весь час намагався приховувати свої доходи від виконавчої служби.

В одному з торгових центрів на Оболоні він оформив договір оренди нежитлового приміщення під спортивну залу, яке неофіційно здавав у суборенду, отримуючи гроші на картку своєї вже колишньої дівчини.

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В іншому торгівельному центрі чоловік орендував приміщення, представляючись її прізвищем.

"Батько вдавав, що не отримує жодних доходів та не може сплачувати гроші синові.

Таким чином чоловік ухилявся від сплати аліментів упродовж п’яти років, жодного разу не сплативши гроші на дитину, хоча мав реальну можливість для цього", – кажуть правоохоронці.

Крім того, підозрюваний внесений до реєстру домашніх кривдників за вчинення домашнього насильства щодо своєї співмешканки.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 164 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 80 до 120 годин, або арешт на строк до 3 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

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