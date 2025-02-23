У нічному клубі Києва під час вечірки ввімкнули російську музику: поліція прийшла туди з перевіркою

Днями в соцмережах ширилося відео, зняте в приміщенні одного з київських нічних клубів. На ролику чути, що в закладі лунає російськомовна музика.

Через це в клуб у Голосіївському районі столиці із перевіркою навідалися правоохоронці, повідомили в поліції.

Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві

"Наразі на місці події перебувають співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які спілкуються з адміністрацією та персоналом клубу", – пояснили правоохоронці.

Там додали, що інформацію про подію внесли до Єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції.

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Крім того, за результатами перевірки правоохоронці підготують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для "належного реагування".

Нагадаємо, у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який вимагає, зокрема, використовувати українську у сфері обслуговування споживачів та під час публічних заходів.

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Норма, яка встановлює державну основною мовою сфери послуг набула чинності 16 січня 2021 року. За порушення мовного закону Уповноважений із захисту державної мови може накладати штрафи.

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Раніше активісти створили порадник із покроковою інструкцією щодо того, як діяти у випадках порушення мовного закону.