Зізнався у 307 злочинах: в Австралії ексвихователь отримав довічний термін за зґвалтування дітей

В Австралії колишнього вихователя Ешлі Граффіта визнали винним у 307 випадках сексуального насильства щодо дітей. 46-річний чоловік знімав злочини на камеру та викладав їх у даркнет.

Психіатрична експертиза показала, що 46-річний чоловік "ніколи не намагався припинити насильство".

Ешлі Граффіта засудили до довічного ув’язнення, повідомляє The Guardian.

Правоохоронці звернули увагу на активність чоловіка в даркнеті після того, як він завантажував зображення на "форум" педофілів.

Тоді поліціянти виявили на електронних пристроях колишнього вихователя каталогізовані файли, зокрема з фотографіями класних кімнат, даними дітей, а також відео насильства над ними.

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Під час досудового розслідування вдалося встановити 73 дитини, які постраждали від дій Ешлі Граффіта під час його роботи в закладах у Пізі (Італія), Брісбені та Сіднеї (Австралія).

Правоохоронці з'ясували, що з 2003 по 2022 рік чоловік вчинив 307 злочинів, зокрема 28 зґвалтувань, 190 випадків непристойного поводження з дитиною, яка перебувала під його опікою.

Також чоловіка звинувачували в десятках випадків "повторного сексуального контакту" і створенні матеріалів із насильством щодо дітей.

Від його дій переважно постраждали діти віком від 3 до 5 років в 11 закладах.

У вересні 2024 року Ешлі Граффіт визнав свою провину у злочинах.

Уже в листопаді суддя Пол Сміт призначив йому максимальний термін покарання та спеціальний період без умовно-дострокового звільнення строком 27 років.

"Лише кількість постраждалих демонструє необхідність вироку, який захистить суспільство", – пояснив рішення суддя.

Під час попередніх судових засідань батьки дітей, яких скривдив Ешлі Гріффіт, зізнавалися у тому, що дружили з вихователем та навіть приймали його в себе вдома.

"Сьогодні батьки ведуть своїх дітей у ці центри з помилковим відчуттям безпеки. Їхні діти дрімають на тих же ліжечках, на яких зґвалтували інших дітей", – сказав журналістам один із батьків постраждалих дітей.

У суді одна із постраждалих розповіла, що в дитинстві мала симптоми посттравматичного стресового розладу та боялася дорослих. Вона почала займатися самоушкодженням у віці 12 років. Ці тривожні симптоми залишалися незрозумілими, поки з родиною не зв'язались правоохоронці, які розслідували злочини Гріффіта.

"Я ніколи не дізнаюся, як це – рости без страху людей. Його дії глибоко вплинули на моє життя. Я була позбавлена нормального дитинства", – зізналася жінка.

Під час засідання суд також ознайомився із результатами психіатричної експертизи. Фахівці визначили, що Ешлі Гріффіт мав «педофілічний розлад», але не було інших обставин, які могли би пояснити його злочини.

"Його оцінили як такого, що має високий рівень сексуальних відхилень та ризик повторного злочину", – сказав прокурор Тодд Фуллер Кейсі.

Звіт також виявив, що колишній вихователь не мав достатньо співчуття до дітей, яких кривдив, а також «ніколи не намагався припинити насильство, тому що йому не вистачало для цього сміливості».

За словами судді, чоловік не лише вчиняв насильство щодо вихованців, а й давав поради щодо цього іншим користувачам даркнету.

Постраждалі та їхні сім'ї позитивно оцінили рішення суду, але зауважили, що необхідне додаткове розслідування, аби з'ясувати, чому протягом тривалого часу керівництво закладів для дітей не помічало злочинів.

"Ми сподіваємося, що департамент освіти ретельно розслідує ці центри та притягне винних до відповідальності за їхню недбалість", – заявив один із рідних постраждалих.

Раніше у Франції засудили колишнього аніматора Disney та Pixar, який платив за організацію зґвалтування дітей їхніми рідними на Філіппінах – процес знущання транслювали.