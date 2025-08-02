У Києві через обстріл загинула сім'я переселенців зі Слов'янська: батько, вагітна мати і 2-річний син

Ворожий ракетний удар обірвав життя батьків, дитини та ненародженого немовляти

Внаслідок нічного удару РФ по Києву 31 липня загинули 23-річні Микита та Софія Ламехові, їхній 2-річний син Лева та ще ненароджена дитина (Софія була вагітною).

Про це повідомили у Cлов'янській міській військово-цивільній адміністрації.

Там розповіли, що Микита та Софія виїхали зі Слов'янська до Києва влітку 2022 року. Перед цим дівчина декілька місяців мешкала в Німеччині, куди вирушила після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Микита та Софія були однолітками. Вони народилися в Слов'янську в 2002 році. Обидва навчалися у 17 школі, закінчили сільськогосподарський технікум.

Після евакуації до Києва у 2022-му молоді люди одружилися. У тому ж році на світ з'явився їхній син. Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ", – зазначили у Cлов'янській міській військово-цивільній адміністрації.

РЕКЛАМА:

Родина орендувала квартиру на 5 поверсі багатоповерхівки, в під'їзд якої влучила ракета. Їхні тіла знайшли під завалами лише через добу.

За даними адміністрації, сім’ю поховають у рідному Слов’янську.

У Софії залишилися батьки, три молодших брати та дві бабусі, а в Микити – мама, тато, бабуся та молодша сестра.

Нагадаємо, в результаті обстрілу столиці в ніч на 31 липня загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей.

Читайте також : Нічна атака на Київ: стали відомі імена ще трьох загиблих

Серед загиблих – шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.

Загинули також сестри Аліна та Анастасія Гуменюк та їхня мама Ірина. Сім’я була переселенцями з Донбасу. Вони намагалися втекти від війни та знайти безпеку.

Окрім того, ворожий удар відібрав життя 17-річного Владислава Гайового. Ймовірно, він був сином 47-річної виховательки Наталії Гайової, яка теж загинула.

РФ також убила лікаря Романа Москаленка, Віталія Рабощука, який займався бойовим мистецтвом, та його 18-річну доньку Владу.

Через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.

Ще 159 людей отримали поранення, 16 з них – діти.