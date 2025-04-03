Як відновити втрачений військовий квиток? Інструкція від Мін'юсту

Військовий квиток може бути у електронному та паперовому виді. Утім, для деяких процедур, як-от зняття з військового обліку, необхідний саме другий варіант.

Як і будь-який інший документ, військовий квиток може загубитися чи пошкодитися. Як його відновити – розповіли у Міністерстві юстиції.

Для того, щоб відновити втрачений військовий квиток військовозобов’язаним, призовникам або резервістам необхідно звернутися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), подати заяву його керівнику та вказати обставини втрати документа.

До заяви необхідно додати:

матове кольорове фото 3×4 см;

паспорт;

пошкоджений військовий квиток або його залишки (якщо є).

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"Рішення про повторну видачу військового квитка ухвалює керівник ТЦК та СП", – зазначили у Міністерстві юстиції.

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Для того, щоб відновити військовий квиток, військовослужбовцям треба подати рапорт командиру про причини втрати документа. По факту розгляду рапорту розпочнеться службове розслідування.

Після його завершення потрібно надати:

рапорт про причини втрати військового квитка;

паспорт;

матове фото 3×4 см без куточка;

пошкоджений документ або його залишки (якщо є);

витяг з наказу про результати службового розслідування (у випадку якщо документ втрачено).

Скільки часу потрібно для заміни військового квитка?

Документ мають замінити протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви в районному (міському) ТЦК та СП або його відділі.

"Відновлення військового квитка є важливою процедурою, що вимагає своєчасного звернення до відповідних органів та надання необхідних документів.

Дотримання встановленого порядку дозволяє оперативно отримати новий документ та допоможе уникнути можливих правових наслідків, пов’язаних із його втратою або пошкодженням", – зауважили у Мін’юсті.

Також у міністерстві нагадали, що втрата або пошкодження військового квитка є адміністративним правопорушенням (стаття 211 КУпАП). За це передбачено штраф від 510 до 850 гривень, а у разі повторного порушення або під час дії воєнного стану – від 850 до 1700 гривень.

Раніше ми розповідали, навіщо потрібен штрих-код в електронному військовому квитку.