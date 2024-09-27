Міністр освіти анонсував об'єднання ще двох університетів

Львівський національний університет природокористування приєднають до університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Відповідне рішення уряд ухвалив 26 вересня, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Цим рішенням ми обʼєднуємо ресурси двох закладів і посилюємо спроможність новоствореного альянсу. Очікується, що буде створено конкурентоспроможний агротехнологічний університет на базі двох локацій: Львова і Дублян", – написав очільник МОН.

Міністр нагадав, що ще півтора року тому просив керівників закладів вищої освіти, з якими мав зустріч, бути ініціативними щодо укрупнення університетів.

Він вкотре закликав ректорів "виходити з конкретними пропозиціями" та брати участь у створенні "нової, ефективної мережі закладів вищої освіти".

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"Будемо відвертими: мережа університетів, яка функціонує сьогодні, – неактуальна. Упродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл суттєво зменшується і продовжує зменшуватися.

Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам’ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз. Успіх змін залежить від відповідальності та ініціативи. Найбільш вдалими, на нашу думку, є зміни, ініційовані самим колективом. Ці рішення потрібно ухвалювати швидко", – наголосив Лісовий.

Нагадаємо, раніше МОН постановило приєднати Донецький національний університет економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського до Криворізького національного університету.

Також реорганізувати вирішили Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту.

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