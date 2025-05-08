Скільки грошей за рік витратили на одяг для військовослужбовиць? Цифра від Міноборони

У період з 2024 по 2025 роки на адаптований жіночий одяг для військовослужбовиць витратили понад 230 мільйонів гривень.

Відповідне забезпечення жінок у війську здійснила закупівельна агенція "Державний оператор тилу".

Про це повідомили в Міністерстві оборони України (МОУ).

"Ми системно змінюємо підхід до речового забезпечення, розширюючи асортимент і впроваджуючи нові вимоги, що відповідають анатомічним особливостям жінок", – заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

У відомстві додали, що вже розробили для захисниць низку предметів речового майна та затвердили їхні технічні специфікації. Йдеться про:

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білизну та топ;

костюм літній польовий;

білизну натільну демісезонну;

білизну для холодної погоди (зимові сорочку та кальсони).

Також МОУ затвердило дві моделі модульних бронежителів комплектністю 1-8, які адаптовані до потреб та анатомічних особливостей жінок.

Крім того, у відомстві завершили випробування зимових курток і штанів для захисниць, які матимуть захист від вітру та вологи. Наразі тримає розробка їхній технічних специфікацій.

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Речове забезпечення також передбачає базові елементи форми для жінок в армії, які розробили до початку повномасштабної війни:

кітель;

спідницю;

штани;

сорочки з довгими та короткими рукавами;

краватку;

кашкет;

зимову повсякденну шапку;

джемпер;

пальто;

туфлі хромові;

утеплені чоботи.

У МОУ зауважили, що частина речового майна військових – універсальна для обох статей. Однак під час розробки одностроїв враховують особливості жінок, тому одяг має менші розміри та змінені крої.

Раніше в МОУ показали перші зразки натільної білизни для захисниць та почали розробку полегшеного бронежилета і зимового одягу для них.