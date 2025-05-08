Скільки грошей за рік витратили на одяг для військовослужбовиць? Цифра від Міноборони
У період з 2024 по 2025 роки на адаптований жіночий одяг для військовослужбовиць витратили понад 230 мільйонів гривень.
Відповідне забезпечення жінок у війську здійснила закупівельна агенція "Державний оператор тилу".
Про це повідомили в Міністерстві оборони України (МОУ).
"Ми системно змінюємо підхід до речового забезпечення, розширюючи асортимент і впроваджуючи нові вимоги, що відповідають анатомічним особливостям жінок", – заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.
У відомстві додали, що вже розробили для захисниць низку предметів речового майна та затвердили їхні технічні специфікації. Йдеться про:
- білизну та топ;
- костюм літній польовий;
- білизну натільну демісезонну;
- білизну для холодної погоди (зимові сорочку та кальсони).
Також МОУ затвердило дві моделі модульних бронежителів комплектністю 1-8, які адаптовані до потреб та анатомічних особливостей жінок.
Крім того, у відомстві завершили випробування зимових курток і штанів для захисниць, які матимуть захист від вітру та вологи. Наразі тримає розробка їхній технічних специфікацій.
Речове забезпечення також передбачає базові елементи форми для жінок в армії, які розробили до початку повномасштабної війни:
- кітель;
- спідницю;
- штани;
- сорочки з довгими та короткими рукавами;
- краватку;
- кашкет;
- зимову повсякденну шапку;
- джемпер;
- пальто;
- туфлі хромові;
- утеплені чоботи.
У МОУ зауважили, що частина речового майна військових – універсальна для обох статей. Однак під час розробки одностроїв враховують особливості жінок, тому одяг має менші розміри та змінені крої.
Раніше в МОУ показали перші зразки натільної білизни для захисниць та почали розробку полегшеного бронежилета і зимового одягу для них.