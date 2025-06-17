Вчені б’ють на сполох через неочікуване зростання екстремальних погодних явищ на Землі

Дані американського агентства NASA показали, що за останні п’ять років по всьому світу фіксували різке зростання інтенсивності екстремальних погодних явищ. Зокрема у 2024 році частота, тривалість та руйнівна сила повеней та посух перевищила середні показники за попередні кілька десятиліть.

Про це повідомляє The Guardian із посилання на дослідження, в якому проаналізували інформацію NASA.

Автори роботи кажуть, що були вражені та стривожені останніми даними супутникової місії GRACE, яка відстежує зміни довкілля на Землі. Фахівці додають, що такого різкого зростання не передбачали.

Найбільш імовірною причиною виникнення такої тенденції вважають зміну клімату, хоча інтенсивність екстремальних явищ зросла швидше, ніж глобальні температури.

Дослідження ще не пройшло рецензування, і науковці кажуть, що їм знадобиться ще щонайменше десять років, щоб остаточно підтвердити висновки.

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"Ми поки не можемо довести причинно-наслідковий зв’язок – нам потрібен набагато більший набір даних. Важко точно визначити, що відбувається, але інші явище свідчать про те, що рушійною силою [змін] є потепління.

Ми спостерігаємо дедалі більше екстремальних явищ по всьому світу, тому це безумовно тривожно", – прокоментувала співавторка роботи Бейлінг Лі з Лабораторії гідрологічних наук Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

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Керівник відділу гідрологічних наук у Годдарді Метью Роделл порадив бути обережними з оцінками останніх даних, але також визнав свою стурбованість через очевидне прискорення зростання руйнівних погодних явищ.

"Це безумовно страшно", – визнав науковець.

Раніше команда науковців опублікувала аналіз попередніх даних NASA про екстремальні погодні явища. Для цього вони використали математичну формулу, за якою підраховували загальний вплив події. При цьому вчені брали до уваги загальну територію, яка постраждала, тривалість явища та те, наскільки вологим чи сухим воно було.

Тоді дослідники виявили, що інтенсивність руйнівних погодних подій корелює більше із середньою глобальною температурою, ніж з іншими кліматичними показниками.

"Це жорстке нагадування про те, що гарячіша планета – це планета з сильнішими повенями та посухами. Це давно прогнозували, але тепер ми бачимо це в реальності", – прокоментував Річард Беттс з Метеорологічного бюро США.

Раніше Королівське метеорологічне товариство попередило, що раптові переходи від посух до повеней або від спеки до холоду, які пережили багато великих міст планети, завдають більшої шкоди, ніж окремі явища. Фахівці зауважили, що такі "перепади" впливають на сільське господарство, інфраструктуру, біорізноманіття та здоров’я людей.

Раніше в ООН заявили про рекордний глобальний голод у 2024 році – тоді з нестачею їжі зіткнулися 1,9 мільйона людей. Однією з причин критичної ситуації назвали екстремальні погодні умови.