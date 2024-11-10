На вулицях Амстердама з’явилася голограма вбитої 15 років тому жінки: так поліція хоче розкрити справу

Також поліція пропонує винагороду за інформацію, що допоможе в розслідуванні

19 лютого 2009 року в Амстердамі від кількох ножових поранень на робочому місці померла 19-річна робітниця сексуальної індустрії Бернадетт "Бетті" Сабо. Тепер тамтешні правоохоронці створили голограму жінки, яку розмістили на вулицях міста, аби розкрити "жорстоке вбивство".

Громадянка Угорщини Бернадетт Сабо переїхала до Амстердама у 18 років. Згодом вона стала працювати в сексуальній індустрії в міському кварталі червоних ліхтарів, пише Sky News та BBC.

Через якийсь час дівчина завагітніла, але не припинила роботу. Бернадетт народила сина, а через три місяці після цього її "жорстоко вбили на робочому місці".

У ніч її смерті двоє колег помітили відсутність Бернадетт на своєму звичайному місці на вулиці Oudezijds Achterburgwal, тому вирішили перевірити, чи з нею все гаразд.

На робочому місці вони знайшли дівчину в калюжі крові – невідомий завдав їй кілька ножових поранень і залишив помирати.

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"Життя молодої жінки, якій було лише 19 років, забрали жахливим способом. У неї було важке життя, вона працювала в секс-бізнесі навіть незадовго до народження сина", – розповіла речниця поліції Нідерландів Елін Руверс.

Тоді поліція почала велике розслідування, у ході якого перевіряли записи з камер відеоспостереження та розмовляли зі свідками. Сина вбитої передали в прийомну родину.

Однак справу Бернадетт Сабо зрештою довелося закрити, оскільки детективи не змогли знайти її вбивцю.

"Бетті вбили в одному з найбільш людяних місць Амстердама, можливо, навіть Нідерландів. Важко повірити, що тоді ніхто не бачив і не чув нічого незвичайного", – вважає Елін Руверс.

Той факт, що такий жорстокий злочин міг статися в одному з найбільш людних закладів Нідерландів без присутності свідків, продовжує бентежити слідчих.

Тепер нідерландська поліція вперше у своїй практиці використовує голограму, яка в повний зріст відтворює образ Бернадетт Сабо, аби спробувати знайти її вбивцю.

Візуалізація показує 19-річну дівчину за вікном у кварталі червоних ліхтарів Амстердама. Голограма Бетті ніби сидить на стільці і простягає руку до перехожих, просячи про допомогу.

Крім того, у поліції планують розмістити по місту екрани, на яких покажуть кадри з місця злочину, а також інформаційні плакати з інформацією про Бернадетт Сабо та обставини її смерті.

Правоохоронці називають це "останньою спробою" розкрити цей злочин.

"Цей підхід унікальний і, чесно кажучи, досить сміливий. Ми хочемо вчинити правильно щодо Бетті, її близьких і справи. Перш ніж ухвалити рішення про голограму, ми детально обговорили це з поліцією та зовнішніми партнерами, а також порадилися з її близькими.

Ми мали на меті підійти до цього обережно, з чіткою метою домогтися справедливості для Бетті, вистеживши її вбивцю", – пояснив очільник кампанії Бенджамін ван Гог.

Правоохоронці зауважили, що таким чином намагаються "підкреслити, що говорити ніколи не пізно". Кампанія має на меті привернути увагу до випадку і закликати свідчити людей, які мають будь-яку інформацію про злочин.

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"Дослідження показують, що люди, які скоюють подібні злочини, зазвичай розповідають про те, що вони зробили, кільком людям, а точніше 2,2 особам (у середньому – ред).

Це означає, що повинні бути люди, які знають більше про смерть Бетті. Особисті стосунки могли змінитися. Можливо, люди будуть більш готові та відкриті говорити про те, що вони знають або чули", – стверджує розповіла речниця поліції Нідерландів Елін Руверс.

Крім того, поліція пропонує винагороду в розмірі 30 тисяч євро за інформацію, яка може допомогти розкрити справу.

Нагадаємо, у США правоохоронці розкрили злочин, вчинений 44 роки тому. Особу вбивці 30-річної Дороті Сілзел вдалося знайти за допомогою аналізу ДНК з недопалка.