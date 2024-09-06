У Шотландії археолог-аматор знайшов унікальний 1000-літній перстень

У ході розкопок на місці знищеного в 1800-х роках форту Морей, що у Шотландії, археолог-аматор знайшов перстень, виготовлений піктами – народом, який населяв ці території між III та IX століттям.

Науковці вважають, що артефакт могли створити понад 1000 років тому, інформує Arkeonews.

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Археологічні роботи в містечку Баргхед проводили на території колишнього піктського форту, який втратив свою історичну цінність. Сталося це через спорудження на значній його частині міста, під час будівництва якого вдруге використали археологічно цінний камінь. Також занедбанню археологічної пам’ятки посприяли акти вандалізму.

Розкопки здійснювали під керівництвом вчених з Абердинського університету (Шотландія).

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До наукової роботи долучився місцевий житель та колишній інженер Джон Ральф. Пенсіонер протягом двох тижнів наполегливо вивчав місцевість і сподівався, що зможе знайти щось достатньо цінне, аби його хист змогли "позитивно оцінити експерти", розповіли на сайті університету.

В останній день розкопок Джон, який називає себе "археологічним ентузіастом", відкопав піктський перстень. Прикрасу, за попередніми припущенням фахівців, створили понад 1000 років тому. Вона має форму ромба, в центрі якого дорогоцінний мінерал гранат або червоне скло.

"Джон копав, а потім підійшов і сказав: "Подивіться, що я знайшов". Те, що він передав, було неймовірним", – згадує події того дня професор Абердинського університету Гордон Нобл.

За словами науковця, раніше на цьому місці було знайдено небагато піктських кілець, які здебільшого були частиною схованих під землею для збереження скарбів.

Надалі фахівці університету планують провести детальне дослідження артефакту, аби встановити, кому він належав, для чого його використовували та де створили.

"У нас є інші докази обробки металу [на цьому місці]. Це вкотре доводить високий рівень виробництва металевих виробів того, що місто був справді значним центром влади в піктський період", – додає фахівець.

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Попри відносну невелику сучасну цінність матеріалів персня, він становить особливе значення для вивчення історії піктів, письмові пам’ятки яких не збереглися до наших днів.

Раніше турецькі археологи знайшли в гробниці замку Сіліфке часів Османської імперії табличку-талісман, призначенням якої міг бути захист померлого від зла та ворогів.