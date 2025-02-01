У Новій Зеландії горі надали такі ж юридичні права, як і людині

У Новій Зеландії юридичні права та статус суб'єкта права отримала гора Таранакі-Мунга та її прилеглі вершини. Рішення вважають довгоочікуваним визнанням важливого зв'язку гори з місцевим народом маорі.

Відповідне рішення ухвалили в парламенті Нової Зеландії, повідомляє The Guardian.

Таранакі-Мунга – один із найбільш симетричних вулканічних конусів у світі, який височіє над рівнинами регіону Таранакі на західному узбережжі Північного півострова.

Відтепер гора отримала права, обов'язки та захист на рівні з людьми. Її інтереси представлятиме корінний народ та корона.

Також Таранакі з прилеглими вершинами присвоїли назву – Те Кахуі Тупуа (Te Kāhui Tupua). Це перший випадок, коли географічний об'єкт Нової Зеландії матиме офіційну назву, не за колоніальним варіантом. Відтак найменування наслідує ту назву, якою вулкан називають представники корінного народу.

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Гірський регіон має важливе культурне значення для місцевого народу маорі, який вважає гору своїм предком.

"Це один із найважливіших кроків у нашій історії – не лише для нашої гори, але й для народу Таранакі, регіону та нації", – прокоментував рішення представник корінного населення регіону Джеймі Туута.

За його словами, наступним кроком після надання нового статусу горі стане визначення рекомендацій щодо дозволеного ставлення відвідувачів до гори та прилеглих територій.

Гора Таранакі стала третім природним об'єктом у Новій Зеландії, який отримав статус суб'єкта права.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року засідання парламенту Нової Зеландії перервали депутати, які влаштували традиційний танець гаку. Завдяки цьому вони намагалися зірвати голосування за законопроєкт, який буцімто дискримінує права маорі.