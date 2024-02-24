Діти у прифронтових областях з 2022 року провели до 7 місяців в укриттях – ЮНІСЕФ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну діти в прифронтових областях були змушені провести від 3-х до 5-ти тисяч годин або 4-7 місяців в укриттях.

Про це йдеться у заяві Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

"Війна в Україні зруйнувала малечі дитинство. Вона завдала шкоди психічному здоров'ю дітей та їхній здатності до навчання.

Діти пережили два роки жорстокості та ізоляції; вони розлучені з сімʼями, переживають втрату близьких та вимушений переїзд, мають проблеми з доступом до освіти та послуг охорони здоровʼя. Вони потребують припинення цих жахіть", – зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

За два роки повномасштабного вторгнення у Запорізькій та Харківській областях оголошували тривогу близько 3,5 тисячі разів, а у Донецькій – 6,2 тисячі разів. Особливо складно в холоду пору року, адже в укриттях часом немає опалення чи електропостачання.

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З психологічними наслідками війни стикнулося багато дітей в Україні. Опитування показують, що половина дітей віком 13–15 років має проблеми зі сном, а у кожного п'ятого – нав'язливі спогади чи думки, пов'язані з війною. Це є одним із симптомів ПТСР (посттравматичного стресового розладу).

У ЮНІСЕФ також заявляють про зростання рівня тривожності, надмірний страх, фобії та смуток у дітей, а ще – зниження зацікавлення до навчання, чутливість до гучних звуків тощо.

"Освіта дає дітям відчуття надії та стабільності. Але мільйони українських школярів мають проблеми з доступом до освіти або ж не мають можливості навчатися взагалі", – зауважила Кетрін Рассел.

Як свідчать останні дані PISA-2022, порівняно з 2018 роком навчання у 2022-му характеризується багатьма прогалинами: діти фактично втратили два роки читання та рік математики.

Нагадаємо, за результатами нещодавнього опитування кількість українців, задоволених життям, скоротилась у порівнянні з 2022 роком.