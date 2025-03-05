У соцмережі поширюють фейк з уривками кліпу військових: кажуть, ніби українці імітують бої
У соцмережі поширюють фейк про українських військових, які нібито створюють відео "несправжніх боїв" заради фінансової допомоги від США.
У соцмережі X користувач під ніком Liberal Tear Creator опублікував відео, на якому роблять грим дівчині в українській військовій формі.
"Українські "солдати" вдалися до імітаційних боїв, аби виглядати "розірваними війною", щоб підкупний фонд зі США продовжував перекачувати їм гроші! Підписуйтеся для більшого і допоможіть мені викрити цих виродків", – йдеться у дописі.
У коментарі для "УП. Життя" бойовий медик на псевдо "Віцик" пояснив, що публікація фейкова – в ній використали кадри зі зйомок кліпу військовослужбовців.
Йдеться про музичне відео на пісню "Брати", яку бойовий медик створив разом із захисником Мішею Скорпіоном, також відомим за треком "За тереконами". В описі під музичним відео його автори розповіли, що пісня присвячена "справжньому братерству, яке народжується у бою", а також тим, "хто став родиною і стоїть поруч у найскладніші моменти".
"Віцик" розповів, що вже сьомий рік рятує життя військовослужбовців на фронті, а музика допомагає йому відволіктися від травматичних подій.
"Я творчий військовий, для мене музика та пісні — це ліки, які притупляють мій біль від втрати кращих друзів", – зізнався медик.
Захисник поділився, що познайомився з Мішею Скорпіоном під час служби, коли допомагав евакуювати його побратимів, які зазнали травм під Новомихайлівкою, що в Донецькій області.
"Віцик" зауважив, що участь у створенні музичного відео взяли військові, деякі з них пережили російський полон.
"Мар'яна Чечелюк – моя посестра з Маріуполя, яку протягом двох років мучили в полоні ворога. Асан Ісенаджиєв – мій колега-медик із "Азовсталі", який рятував поранених у Маріуполі, витримав російський полон та повернувся в Україну.
Микита Шастун – військовослужбовець, який захищав Маріуполь під час російської навали і пройшов пекло в Оленівці. А також Олександр Бевз, який брав участь в обороні Мар'їнки і був важко пораненим. Він досі лікує травми після пекла, який принесла до нас Росія", – пояснив бойовий медик.
Він наголосив, що учасниками кліпу були справжні захисники, які стали на захист держави.
"Ми оборонці нашої країни, а не актори. Ми боремося за всю Європу та США, бо тримаємося і перемагаємо", – додав "Віцик".
Звільнена з полону поліціянтка Мар'яна Чечелюк також відреагувала на поширення фейку на основі відеокліпу.
"Що тут сказати. Спочатку костюм не підходить, а тепер інсценізуємо війну. Може, ви завітаєте до нас?" – звернулася дівчина до автора маніпулятивного допису.