У соцмережі поширюють фейк з уривками кліпу військових: кажуть, ніби українці імітують бої

У соцмережі поширюють фейк про українських військових, які нібито створюють відео "несправжніх боїв" заради фінансової допомоги від США.

У соцмережі X користувач під ніком Liberal Tear Creator опублікував відео, на якому роблять грим дівчині в українській військовій формі.

"Українські "солдати" вдалися до імітаційних боїв, аби виглядати "розірваними війною", щоб підкупний фонд зі США продовжував перекачувати їм гроші! Підписуйтеся для більшого і допоможіть мені викрити цих виродків", – йдеться у дописі.

🚨 BREAKING:



Ukraine “soldiers” have resorted to faking combat in order to appear “war torn” so the slush fund from the U.S. keeps churning money their way!



What do you think about this? pic.twitter.com/0kmjR4IL2A — Liberal Tear Creator™️ (@LibTearCreator1) March 2, 2025

У коментарі для "УП. Життя" бойовий медик на псевдо "Віцик" пояснив, що публікація фейкова – в ній використали кадри зі зйомок кліпу військовослужбовців.

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Йдеться про музичне відео на пісню "Брати", яку бойовий медик створив разом із захисником Мішею Скорпіоном, також відомим за треком "За тереконами". В описі під музичним відео його автори розповіли, що пісня присвячена "справжньому братерству, яке народжується у бою", а також тим, "хто став родиною і стоїть поруч у найскладніші моменти".

"Віцик" розповів, що вже сьомий рік рятує життя військовослужбовців на фронті, а музика допомагає йому відволіктися від травматичних подій.

"Я творчий військовий, для мене музика та пісні — це ліки, які притупляють мій біль від втрати кращих друзів", – зізнався медик.

Захисник поділився, що познайомився з Мішею Скорпіоном під час служби, коли допомагав евакуювати його побратимів, які зазнали травм під Новомихайлівкою, що в Донецькій області.

"Віцик" зауважив, що участь у створенні музичного відео взяли військові, деякі з них пережили російський полон.

"Мар'яна Чечелюк – моя посестра з Маріуполя, яку протягом двох років мучили в полоні ворога. Асан Ісенаджиєв – мій колега-медик із "Азовсталі", який рятував поранених у Маріуполі, витримав російський полон та повернувся в Україну.

Микита Шастун – військовослужбовець, який захищав Маріуполь під час російської навали і пройшов пекло в Оленівці. А також Олександр Бевз, який брав участь в обороні Мар'їнки і був важко пораненим. Він досі лікує травми після пекла, який принесла до нас Росія", – пояснив бойовий медик.

Він наголосив, що учасниками кліпу були справжні захисники, які стали на захист держави.

"Ми оборонці нашої країни, а не актори. Ми боремося за всю Європу та США, бо тримаємося і перемагаємо", – додав "Віцик".

Звільнена з полону поліціянтка Мар'яна Чечелюк також відреагувала на поширення фейку на основі відеокліпу.

"Що тут сказати. Спочатку костюм не підходить, а тепер інсценізуємо війну. Може, ви завітаєте до нас?" – звернулася дівчина до автора маніпулятивного допису.