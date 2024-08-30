У США збільшили вік, з якого громадяни можуть купити цигарки без документів

У 2019 році в США підвищили мінімальний вік для вживання тютюну з 18 до 21 року.

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) зобовʼязало громадян віком до 30 років показувати документи при купівлі тютюнових виробів. Раніше таке правило діяло для людей віком до 27 років.

Як повідомляє Reuters, у США також заборонили продаж тютюнових виробів через автомати у місцях, які можуть відвідувати люди віком до 21 року або дозволений вхід для неповнолітніх.

Протягом останніх кількох років Сполучені Штати вжили жорстких заходів щодо обмеження доступу молодих людей до тютюну. Таким чином прагнуть зменшити смертність від куріння, а також запобігти використанню електронних сигарет неповнолітніми.

"Десятиліття науки показали, що обмеження молоді у тютюнових виробах має вирішальне значення для зменшення кількості людей, які зрештою стають залежними від цих продуктів", – каже Браян Кінг, директор Центру тютюнових виробів FDA.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою: рівноцінна викурюванню 15 сигарет на день

У травні Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що тютюнові компанії націлюють свою рекламу на молоде покоління. Для цього застосовують соціальні мережі, спортивні та музичні фестивалі.

У 2019 році FDA підвищило мінімальний вік, з якого можна придбати тютюн, з 18 до 21 року.

За даними Американської легеневої асоціації, щороку куріння вбиває понад 480 тисяч американців. У країні воно є основною причиною смертей, яким можна запобігти.

Раніше ВООЗ оприлюднила перші в історії клінічні настанови щодо відмови від куріння, а вчені виявили зв'язок між курінням та погіршенням когнітивних здібностей.