Міністерство охорони здоров’я США скасовує 22 контракти на дослідження мРНК-вакцин

Відомство відхиляє або скасовує кілька попередніх пропозицій від таких фармацевтичних компаній

Міністерство охорони здоров’я США (HHS) під керівництвом Роберта Кеннеді-молодшого розриває 22 федеральні контракти на мРНК-вакцини. Це рішення ставить під сумнів технологію, яка, як вважається, врятувала мільйони життів під час пандемії COVID-19.

Про це пише The Guardian.

Зокрема міністерство повідомило про скасування контракту з компанією Moderna, який стосувався розробки та потенційного придбання вакцини проти пташиного грипу для людей.

Відомство також заявило, що відхиляє або скасовує кілька попередніх пропозицій від таких фармацевтичних компаній, як-от Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus, Gritstone та інших.

За даними Міністерства охорони здоров’я США, скасовані проєкти коштували майже 500 мільйонів доларів. Деякі з них, які були на завершальному етапі, не скасовували, щоб не втратити платників податків, які вже встигли вкласти.

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Міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший – давній скептик щодо вакцин, який вносить радикальні зміни в галузі політики вакцин, харчових продуктів та ліків.

Кеннеді заявив, що міністерство припиняє ці програми, оскільки вакцини, за його словами, "не забезпечують ефективного захисту від інфекцій верхніх дихальних шляхів, таких як COVID і грип", утім не надав наукових доказів щодо цього твердження.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що це рішення є результатом комплексного перегляду інвестицій, пов'язаних з мРНК, розпочатого під час надзвичайної ситуації, пов'язаної з COVID-19.

"Ми перенаправляємо ці кошти на більш безпечні, широкі платформи вакцин, які залишаться ефективними навіть при мутації вірусів", – сказав Кеннеді.

Кеннеді протягом двох десятиліть поширював дезінформацію про імунізацію, а відколи став міністром провів масштабну реформу політики США в галузі охорони здоров'я, звільнивши групу експертів з вакцин, які консультують уряд, і замінив їх власними призначенцями.

Він також доручив провести нове масштабне дослідження давно спростованого зв'язку між вакцинами та аутизмом.

На відміну від традиційних вакцин, які містять ослаблений вірус, мРНК-вакцини працюють інакше. Вони дають клітинам нашого тіла "інструкції", за якими ті самі створюють нешкідливу частинку вірусу. Це дозволяє імунній системі "вивчити" ворога і навчитися боротися зі справжнім збудником хвороби.

Нагадаємо, 87 американських організацій закликали не призначати Роберта Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я.

Раніше він написав книгу, у якій звинуватив колишнього керівника Національного інституту здоров'я Ентоні Фаучі у змові з Біллом Гейтсом і виробниками ліків для просування вакцин від COVID-19.

У березні цього року у Техасі зафіксували спалах кору, який супроводжувався ускладненнями через використання "альтернативної терапії".

До лікарень потрапляли невакциновані діти з пошкодженням печінки, викликаним надмірним вживанням добавок з вітаміном А. Її пропагували противники вакцинації, зокрема чинний міністр охорони здоров’я США.