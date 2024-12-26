У США створили обручку з фрагмента космічного корабля, який уперше доставив людей на Місяць

У США ювеліри виготовили унікальну обручку з місячного метеорита та фрагмента космічного корабля "Аполлон-11", завдяки якому в 1969 році астронавти вперше висадилися на поверхню супутника Землі.

Незвичайну прикрасу створили фахівці компанії Honest Hands Rings, що базується в Колорадо (США), пише Space.com.

Обручку виготовили на замовлення менеджера з планування аерокосмічної компанії Lockheed Martin Джона Месіка.

Американець працює в організації, яка є одним із головних підрядників програми NASA "Артеміда", в межах якої розробляють космічний корабель, що зможе вперше за понад 50 років доставити людей на Місяць.

Центральною деталлю обручки стала золотиста термічна поліімідна стрічка з "Аполлона-11", яку Джон Месік придбав на аукціоні. Тоді чоловік став власником 23-сантиметрового фрагмента космічного корабля.

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"Це набагато більший шматок, ніж мені потрібно для обручки, але я збираюся обрамити [залишком] свій будинок", – розповів Джон Месік в інтерв’ю Denver 7.

Космічний корабель "Аполлон-11" складався з двох апаратів: командного модуля "Колумбія" (Columbia) та місячного модуля "Орел" (Eagle), останнім з яких астронавти Ніл Армстронг та Базз Олдрін дісталися поверхні супутника Землі.

Командний модуль "Колумбія" Стрічка покриття корабля "Аполлон-11"

У той час "Колумбія" залишалася на місячній орбіті. Цей модуль зовні був вкритий алюмінієвим покриттям – зовнішній шар був сріблястим і мав відбивати сонячне світло, а завданням внутрішнього, золотого, був захист від радіації.

Обидва вони виконували функцію регуляції температури командного модуля під час подорожі із Землі на Місяць і назад.

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Під час повернення на нашу планету частина поліімідної стрічки "Аполлона-11" згоріла під дією інтенсивного тепла, що утворилося під час входження в атмосферу Землі.

Після падіння в океан частина покриття відшарувалася і стала легкою мішенню команди NASA, члени якої часто брали собі зовнішній шар космічного корабля як сувенір.

Також частиною обручки став метеорит з Місяця – один із тих, які впали на Землю. Такі фрагменти можна легально купувати та продавати, на відміну від того каміння, яке астронавти зібрали на Місяці.

"Це все звелося до цього моменту, коли ми готуємося "відрізати" частину історії (йдеться про поліаімідну стрічку – ред.) )NASA та США. Я думаю, що це, безперечно, найцінніша річ, яку [ми] вирізали раніше", – сказав власник компанії Honest Hands Ring Co Бен Босуорт.

Фахівці компанії не вперше виготовили унікальну прикрасу, раніше вони створили обручку з вінілової платівки та бруду з поля, де проводили бейсбольний матч.

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