Усі розділи
Підтримати УП

У США створили обручку з фрагмента космічного корабля, який уперше доставив людей на Місяць

Анна Коваленко — 26 грудня, 11:08
У США створили обручку з фрагмента космічного корабля, який уперше доставив людей на Місяць
Центральною деталлю виробу стала стрічка з покриття командного модуля корабля "Аполлон-11"
Фото: Honest Hands Ring Co

У США ювеліри виготовили унікальну обручку з місячного метеорита та фрагмента космічного корабля "Аполлон-11", завдяки якому в 1969 році астронавти вперше висадилися на поверхню супутника Землі.

Незвичайну прикрасу створили фахівці компанії Honest Hands Rings, що базується в Колорадо (США), пише Space.com.

Обручку виготовили на замовлення менеджера з планування аерокосмічної компанії Lockheed Martin Джона Месіка.

Американець працює в організації, яка є одним із головних підрядників програми NASA "Артеміда", в межах якої розробляють космічний корабель, що зможе вперше за понад 50 років доставити людей на Місяць.

Центральною деталлю обручки стала золотиста термічна поліімідна стрічка з "Аполлона-11", яку Джон Месік придбав на аукціоні. Тоді чоловік став власником 23-сантиметрового фрагмента космічного корабля.

РЕКЛАМА:

"Це набагато більший шматок, ніж мені потрібно для обручки, але я збираюся обрамити [залишком] свій будинок", – розповів Джон Месік в інтерв’ю Denver 7.

Космічний корабель "Аполлон-11" складався з двох апаратів: командного модуля "Колумбія" (Columbia) та місячного модуля "Орел" (Eagle), останнім з яких астронавти Ніл Армстронг та Базз Олдрін дісталися поверхні супутника Землі.

Космічний корабель
Командний модуль "Колумбія"
Стрічка покриття корабля "Аполлон-11"

У той час "Колумбія" залишалася на місячній орбіті. Цей модуль зовні був вкритий алюмінієвим покриттям – зовнішній шар був сріблястим і мав відбивати сонячне світло, а завданням внутрішнього, золотого, був захист від радіації.

Обидва вони виконували функцію регуляції температури командного модуля під час подорожі із Землі на Місяць і назад.

Читайте також :
Годинник астронавта місії "Аполлон-14" продали на аукціоні за рекордну суму

Під час повернення на нашу планету частина поліімідної стрічки "Аполлона-11" згоріла під дією інтенсивного тепла, що утворилося під час входження в атмосферу Землі.

Після падіння в океан частина покриття відшарувалася і стала легкою мішенню команди NASA, члени якої часто брали собі зовнішній шар космічного корабля як сувенір.

Також частиною обручки став метеорит з Місяця – один із тих, які впали на Землю. Такі фрагменти можна легально купувати та продавати, на відміну від того каміння, яке астронавти зібрали на Місяці.

Читайте також :
Зберегти сміття на Марсі: астрономи закликають захистити "космічну спадщину"

"Це все звелося до цього моменту, коли ми готуємося "відрізати" частину історії (йдеться про поліаімідну стрічку – ред.) )NASA та США. Я думаю, що це, безперечно, найцінніша річ, яку [ми] вирізали раніше", – сказав власник компанії Honest Hands Ring Co Бен Босуорт.

Фахівці компанії не вперше виготовили унікальну прикрасу, раніше вони створили обручку з вінілової платівки та бруду з поля, де проводили бейсбольний матч.

Раніше ми розповідали маловідомі факти про Місяць, які можуть вразити.

Читайте також :
Фото Людський слід на Місяці: які незвичні речі астронавти залишили на поверхні супутника Землі за 55 років
Реклама:

Головне сьогодні