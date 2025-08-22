У США за прихованими дверима моргу знайшли 20 тіл: родинам віддавали урни не з прахом

В американському штаті Колорадо виявили приблизно 20 напіврозкладених тіл за прихованими дверима в похоронному бюро.

Непоховані останки знайшли у закладі під назвою Davis Mortuary у місті Пуебло, повідомляють AP та CBS News.

Тіла зберігалися в кімнаті, двері до якої були замасковані картонною конструкцією. За словами інспекторів, у приміщенні стояв "сильний запах розкладу".

Деякі тіла перебували там близько 15 років, але їх досі не піддали кремації.

Порушення виявили під час першої щорічної інспекції закладу відповідно до нового законодавства, ухваленого в Колорадо у 2024 році. До цього часу похоронні доми у штаті перевіряли лише за наявності скарг.

Фахівці нарахували близько 20 тіл, але точну кількість ще не встановили. Власник моргу, окружний коронер Браян Коттер, визнав, що міг видавати підроблені урни найближчим родичам померлих, які замовляли кремацію.

Після знахідки діяльність моргу тимчасово призупинили, а представники влади назвали подію "жахливим порушенням довіри" та "болючою зрадою для родин, які довірили своїх близьких цьому похоронному дому".

Утім, Браяна Коттера поки не заарештували. Окружна прокуратура Пуебло повідомила, що обвинувачень не висунуто, і слідство триває.

На сайті моргу йдеться, що Браян Коттер і його брат Кріс володіють Davis Mortuary з 1989 року. Заклад перебуває у місцевій власності й працює з 1905 року. Батько чоловіків також керував похоронними домами у Колорадо, Канзасі та Небрасці.

Чому Браян Коттер тривалий час зберігав тіла без кремації – правоохоронці поки що не повідомляють.

Нагадаємо, раніше у Колорадо викрили пару власників похоронного бюро, які залишили понад 190 тіл гнити у покинутому приміщенні, ошукавши родини померлих.

Чоловік та дружина брали гроші за "кремацію та поховання", але замість праху віддавали родинам померлих бетонну суміш. На виручені кошти зловмисники купували розкішні автівки та криптовалюту. Обидвом загрожує до 20 років увʼязнення.

Також колишній керівник моргу Гарвардської школи медицини визнав, що торгував частинами тіл померлих, які передавали в заклад для досліджень.