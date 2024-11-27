Науковці відкопали найстарішу відому вогнепальну зброю в США

Зазвичай гармату розташовували на фортифікаційних стінах для оборони

На території Аризони (США) археологи знайшли майже метрову гармату, також відому як "настінну рушницю". Вчені кажуть, що це найстаріша вогнепальна зброя, яку знаходили на материковій частині країни.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в International Journal of Historical Archeology, пише Popular Science.

Вчені вважають, що найстаріша зі знайдених вогнепальна зброя раніше належала сумнозвісному конкістадору Васкесу де Коронадо. У 1539 році іспанець заклав майно своєї дружини, щоб профінансувати експедицію до Північної Америки.

Фото: International Journal of Historical Archeology

Разом із 350 солдатами конкістадор намагався знайти легендарні, нібито казково багаті Сім золотих міст, яких насправді не існувало. Замість пошуків багатств Коронадо та його люди три роки грабували, поневолюючи та вбиваючи місцеве корінне населення регіону.

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Пізніше конкістадор збанкрутував та зіткнувся зі звинуваченнями у воєнних злочинах.

Виявилося, що Васкес де Коронадо зі своїми солдатами перед поверненням в Іспанію не забрали разом із собою всі речі, зокрема зброю.

У руїнах кам’яної споруди в долині Санта-Кріс науковці натрапили на численні артефакти, пов’язані з експедицією Васкеса де Коронадо. Зокрема, вони виявили банку для оливи, європейську кераміку та зразки зброї.

Серед знайденого була бронзова гармата вагою понад 18 кілограмів, яку також називали "настінною рушницею". Виріб був призначений для оборони – зазвичай його встановлювали на дерев’яній основі на фортифікаційних стінах.

Через значні розміри гармати її можна було використовувати за участі двох солдатів.

Однак у випадку Коронадо "настінна рушниця" виконувала інші завдання – за її допомогою бійці пробивали тонкі стіни будівель у поселеннях корінних жителів Північної Америки.

Вік гармати, який відповідав періоду експедиції конкістадора Коронадо, вдалося встановити за допомогою радіовуглецевого датування та методу оптично стимульованої люмінесценції.

Також вік зброї підтверджують свинцеві дроби та наконечники для стріл, які знайшли в тому місці.

Також науковці з’ясували, що "настінна рушниця" мала звичайне лиття, на відміну від більш вишуканих гармат іспанського виробництва. Ця особливість вказує на те, що зброю сконструювали в Мексиці чи на Карибах.

Сліди на "настінній рушниці" засвідчили, що гармату ніколи не використовували в бою.

Історичні записи показують, одного разу місцеве населення атакувало, поселення, де знайшли зброю, що змусило іспанців відступити.

Раніше вчені дослідили затонуле біля берегів Кенії судно, яке пішло на дно 500 років тому. Науковці кажуть, що воно могло бути частиною флотилії португальського дослідника Васко да Гами.