Комітет ВР з питань здоров’я нації підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Ще один комітет підтримав законопроєкт про цивільні партнерства

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 про цивільні партнерства.

Про це повідомив один з ініціаторів законопроєкту – народний депутат Дмитро Гурін.

Члени комітету з питань здоров’я нації рекомендували законопроєкт до ухвалення у першому читанні.

"Автори законопроєкту постійно зіштовхуються з позицією депутатів, нібито "одностатеві сімʼї – це ненормально". Комітет з питань здоров’я нації – це саме той комітет, у сферу діяльності якого входить оцінка "нормальності" будь-чого з погляду медичної науки.

Гомосексуальність не є хворобою чи розладом. Різні види сексуальності є частиною великої та різноманітної медичної норми, тому право на сімʼю не може залежати від сексуальної орієнтації", – підкреслив нардеп у коментарі для "УП. Життя".

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Нагадаємо, у березні 2023 року депутатка Інна Совсун подала у Верховну Раду законопроєкт про цивільні (реєстровані) партнерства. Він передбачає офіційну реєстрацію партнерств, яка має бути доступною для різностатевих і одностатевих пар.

Згідно із законопроєктом, цивільні партнери прирівнюються до близьких родичів. Вони мають майнові та спадкові права, соціальний захист, однак не можуть усиновлювати дітей і брати над ними опіку.

У червні 2023 року петиція на підтримку законопроєкту про реєстровані партнерства набрала 25 тисяч голосів.

Водночас Православна церква України виступила проти його ухвалення, тому що він нібито "суперечить природному, Богом встановленому закону, порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка та однієї жінки".

Раніше законопроєкт вже отримав підтримку чотирьох комітетів Верховної Ради: комітет молоді та спорту, комітет з питань європейської інтеграції, комітет з питань цифрової трансформації та комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів.

У жовтні 2023 року його також підтримали Міністерство оборони та Міністерство юстиції. Хоча раніше у Міноборони виступали проти законопроєкту, бо вважали, що він суперечить Конституції та дискримінує військових, які укладають традиційні шлюби.