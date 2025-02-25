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Кожен шостий не доживає до 70 років: ВООЗ опублікувала звіт про здоров'я та причини смерті європейців

Анна Коваленко — 25 лютого, 15:58
Кожен шостий не доживає до 70 років: ВООЗ опублікувала звіт про здоров'я та причини смерті європейців
Найпоширенішою причиною смерті в Європейському регіоні ВООЗ є серцево-судинні захворювання
Фото: Roger Wright/Getty Images

У Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) жінки в середньому живуть на шість років довше, ніж чоловіки – 79,3 року проти 73,3 року відповідно.

При цьому жінки меншу частину життя мають добре здоров'я, ніж чоловіки.

Про це йдеться у звіті про здоров'я населення країн Європейського регіону ВООЗ, який публікують кожні три роки.

У 2024 році ВООЗ у Європі провела масштабне дослідження щодо стану здоров'я та захворюваності серед 53 країн, зокрема України, Великої Британії, Казахстану, Ірландії, Боснії та Герцоговини й Азербайджану.

Тривалість життя та хвороби дорослих

Результати аналізу показали, що середня тривалість життя жінок у Європейському регіону ВООЗ становить 79,3 року. При цьому протягом 84,1% життя вони мають добре здоров'я. Водночас чоловіки мають дещо нижчу середню тривалість життя – 73,3 року, з яких впродовж 88,1% часу мають добре здоров'я.

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У середньому кожен шостий житель країн Європейського регіону ВООЗ помирає через неінфекційні захворювання, не доживши до 70 років. Зокрема, причинами смерті стають серцево-судинні захворювання, рак, діабет та хронічні респіраторні хвороби.

Найбільше смертей (33,5%) припадає на серцево-судинні захворювання. Причиною ще третини випадків (32,8%) вважають рак.

"Неінфекційним захворюванням досі не приділяють належної уваги, попри те, що на них припадає 90% смертей у нашому регіоні. Цікаво, що захворюваність на рак вища в Західній та північній Європі, порівняно зі Східною Європою та Центрально Азією, де більш поширені серцево-судинні захворювання.

Усе через різні умови життя, поведінку населення та ефективність систем охорони здоров'я", –- пояснив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі Клюге.

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У ВООЗ відзначили, що країни Європейського регіону мають найвище у світі споживання алкоголю. В середньому на одну дорослу людину припадає 8,8 літра чистих етиловмісних напоїв на рік.

Також у звіті додали, що споживання тютюну "залишається високим" і становить 25,3%.

За словами Ганса Генрі Клюге, країни регіону мають боротися з причинами хронічних захворювань, зокрема вживанням тютюну, алкоголю, поганим доступом до здорової та поживної їжі, а також забрудненням повітря і недостатньою фізичною активністю.

Очільник Європейського ВООЗ зауважив, що ситуацію із захворюваністю посилює кліматична криза. За даними організації, щороку в регіоні реєструють близько 175 тисяч смертей через причини, пов'язані з глобальним потеплінням.

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Дитяча смертність і психічні проблеми підлітків

У офісі ВООЗ відзначають, що Європейський регіон має одні з найнижчих показників дитячої смертності. Однак останні дані показують, що у 2022 році в цих країнах майже 76 тисяч дітей померли у віці до п'яти років.

При цьому в деяких країнах такі випадки трапляються у понад 40 дітей із тисячі. Зокрема найвищі показники дитячої смертності фіксували в Туркменістані та Таджикистані.

Головними причинами загибелі дітей вважають:

  • ускладнення через передчасні пологи;
  • родову асфіксію – патологічний стан порушення дихання, що призводить до нестачі кисню;
  • вроджені аномалії серця;
  • інфекції нижній дихальних шляхів;
  • неонатальний сепсис та інші інфекції.

Дослідження показало, що майже кожен третій школяр регіону має надлишкову вагу, а кожен шостий – ожиріння.

Крім того, кожен десятий підліток віком від 13 до 15 років вживає тютюнові вироби, зокрема електронні сигарети.

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"Маркетинг продуктів із високим вмістом солі, жиру та цукру негативно впливає на моделі харчування дітей і підлітків, а також сприяє тривалому погіршенню здоров'я. Проте все більше країн дозволяють продовжувати ці шкідливі маркетингові практики", – заявили в організації.

У ВООЗ вважають, що психічне здоров'я молодих людей "викликає занепокоєння". Звіт показав, що кожен п'ятий підліток у Європейському регіоні має психологічні проблеми. При цьому від цього частіше страждають дівчата, ніж хлопці.

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Дані показують, що основною причиною смерті серед людей віком від 15 до 29 років є самогубство.

"У нашому світі з великою кількістю спілкування в інтернеті за іронією долі молоді люди почуваються самотнішими, ніж будь-коли раніше. Багато хто мають проблеми із власною значущістю та самовпевненістю, що призводить до поганого здоров'я в дорослому віці", – заявив Ганс Генрі Клюге.

Раніше науковці зробили висновок про те, що в Європі сповільнилися темпи збільшення тривалості життя. Причинами цього вважають поганий раціон, відсутність активного способу життя та ожиріння.

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