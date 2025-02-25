Кожен шостий не доживає до 70 років: ВООЗ опублікувала звіт про здоров'я та причини смерті європейців

У Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) жінки в середньому живуть на шість років довше, ніж чоловіки – 79,3 року проти 73,3 року відповідно.

При цьому жінки меншу частину життя мають добре здоров'я, ніж чоловіки.

Про це йдеться у звіті про здоров'я населення країн Європейського регіону ВООЗ, який публікують кожні три роки.

У 2024 році ВООЗ у Європі провела масштабне дослідження щодо стану здоров'я та захворюваності серед 53 країн, зокрема України, Великої Британії, Казахстану, Ірландії, Боснії та Герцоговини й Азербайджану.

Тривалість життя та хвороби дорослих

Результати аналізу показали, що середня тривалість життя жінок у Європейському регіону ВООЗ становить 79,3 року. При цьому протягом 84,1% життя вони мають добре здоров'я. Водночас чоловіки мають дещо нижчу середню тривалість життя – 73,3 року, з яких впродовж 88,1% часу мають добре здоров'я.

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У середньому кожен шостий житель країн Європейського регіону ВООЗ помирає через неінфекційні захворювання, не доживши до 70 років. Зокрема, причинами смерті стають серцево-судинні захворювання, рак, діабет та хронічні респіраторні хвороби.

Найбільше смертей (33,5%) припадає на серцево-судинні захворювання. Причиною ще третини випадків (32,8%) вважають рак.

"Неінфекційним захворюванням досі не приділяють належної уваги, попри те, що на них припадає 90% смертей у нашому регіоні. Цікаво, що захворюваність на рак вища в Західній та північній Європі, порівняно зі Східною Європою та Центрально Азією, де більш поширені серцево-судинні захворювання.

Усе через різні умови життя, поведінку населення та ефективність систем охорони здоров'я", –- пояснив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі Клюге.

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У ВООЗ відзначили, що країни Європейського регіону мають найвище у світі споживання алкоголю. В середньому на одну дорослу людину припадає 8,8 літра чистих етиловмісних напоїв на рік.

Також у звіті додали, що споживання тютюну "залишається високим" і становить 25,3%.

За словами Ганса Генрі Клюге, країни регіону мають боротися з причинами хронічних захворювань, зокрема вживанням тютюну, алкоголю, поганим доступом до здорової та поживної їжі, а також забрудненням повітря і недостатньою фізичною активністю.

Очільник Європейського ВООЗ зауважив, що ситуацію із захворюваністю посилює кліматична криза. За даними організації, щороку в регіоні реєструють близько 175 тисяч смертей через причини, пов'язані з глобальним потеплінням.

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Дитяча смертність і психічні проблеми підлітків

У офісі ВООЗ відзначають, що Європейський регіон має одні з найнижчих показників дитячої смертності. Однак останні дані показують, що у 2022 році в цих країнах майже 76 тисяч дітей померли у віці до п'яти років.

При цьому в деяких країнах такі випадки трапляються у понад 40 дітей із тисячі. Зокрема найвищі показники дитячої смертності фіксували в Туркменістані та Таджикистані.

Головними причинами загибелі дітей вважають:

ускладнення через передчасні пологи;

родову асфіксію – патологічний стан порушення дихання, що призводить до нестачі кисню;

вроджені аномалії серця;

інфекції нижній дихальних шляхів;

неонатальний сепсис та інші інфекції.

Дослідження показало, що майже кожен третій школяр регіону має надлишкову вагу, а кожен шостий – ожиріння.

Крім того, кожен десятий підліток віком від 13 до 15 років вживає тютюнові вироби, зокрема електронні сигарети.

"Маркетинг продуктів із високим вмістом солі, жиру та цукру негативно впливає на моделі харчування дітей і підлітків, а також сприяє тривалому погіршенню здоров'я. Проте все більше країн дозволяють продовжувати ці шкідливі маркетингові практики", – заявили в організації.

У ВООЗ вважають, що психічне здоров'я молодих людей "викликає занепокоєння". Звіт показав, що кожен п'ятий підліток у Європейському регіоні має психологічні проблеми. При цьому від цього частіше страждають дівчата, ніж хлопці.

Дані показують, що основною причиною смерті серед людей віком від 15 до 29 років є самогубство.

"У нашому світі з великою кількістю спілкування в інтернеті за іронією долі молоді люди почуваються самотнішими, ніж будь-коли раніше. Багато хто мають проблеми із власною значущістю та самовпевненістю, що призводить до поганого здоров'я в дорослому віці", – заявив Ганс Генрі Клюге.

Раніше науковці зробили висновок про те, що в Європі сповільнилися темпи збільшення тривалості життя. Причинами цього вважають поганий раціон, відсутність активного способу життя та ожиріння.