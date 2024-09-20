У Великій Британії провели першу в світі операцію на зламаній нозі носорога

Ветеринарні спеціалісти провели унікальну операцію на лапі самиці південного білого носорога. Раніше тварина пошкодила кінцівку, що призвело до перелому ліктьової кістки.

Як повідомляють у Phys.org, 2-річна самиця Амара на початку 2024 року почала кульгати на праву передню ногу. Тому працівники зоопарку Knowsley Safari, де проживає тварина, звернулися за допомогою до фахівців Ліверпульського університету (Велика Британія).

Виявилося, що 800-кілограмова самиця мала перелом ліктьової кісти, яка входить до нижньої частини передньої лапи.

Knowsley Safar/Facebook Knowsley Safar/Facebook Knowsley Safar/Facebook

Оскільки в усьому світі немає жодних записів про лікування носорогів з такою травмою, аби допомогти Амарі медики вирішили використати досвід лікування коней.

ВІДЕО ДНЯ

"Новаторську процедуру", до якої долучилося понад 10 фахівців, провели у вольєрі носорога. Операція тривала п’ять годин.

Старший викладач хірургії в Університеті Ліверпуля, доктор Девід Стек стверджує, що здійснена процедура була "не схожою на ті, які проводили раніше".

"Через безпрецедентний характер втручання ми не знали, яку за розміром ділянку нам доведеться оперувати або яку частину ураженої області ми зможемо побачити", – пояснив Девід Стек.

Крім того, ветеринари не були впевнені в тому, що в післяопераційний період гіпсова пов’язка на лапі Амари буде триматися, а сама тварина витримає обмеження кінцівки.

Після процедури тварину залишили у вольєрі, аби мінімізувати її пересування. Доглядачі зоопарку забезпечили самиці носорога комфортні умови, утримуюючи Амару разом із її мамою.

Також працівники звіринця застеляли підлогу всередині помешкання носорога гумовими килимками та соломою, а також підтримували достатню кількість багнюки у вольєрі, щоб шкіра тварин мала хороший стан.

Амару та її маму чимало чухали та потирали за животи, що, за словами працівників Knowsley Safari, тварини особливо полюбляють.

Згодом фахівці ввели в уражений суглоб Амари плазму, збагачену тромбоцитами з крові тварини. Завдяки цьому, самиця отримає більший потенціал для одужання.

"Лікування Амари було справді новаторською ветеринарною подорожжю, яка включає в себе багато унікальних процедур, які ми зараз задокументуємо на випадок, якщо інші фахівці з тварин зіткнуться з подібним. Хоча ми дуже сподіваємося, що ці нотатки ніколи не знадобляться", – підсумував доктор Девід Стек.

Зрештою самиця носорога знову "піднялася на ноги" й змогла насолоджуватися життям на свіжому повітрі у відкритому просторі зоопарку разом із рештою тварин.

"Амара так добре впоралася зі своїм лікуванням і носінням гіпсу, що його нарешті зняли в травні. Минуло 27 тижнів після того, як вона зламала ногу. Ми продовжуємо уважно стежити за нею, поки її відновлення триває", – розповів керівник групи копитних у Knowsley Safari Ліндсей Бенкс.

Читайте також : В Англії капібара Кориця втекла з зоопарку: її шукають четвертий день

За даними Всесвітнього фонду дикої природи, південні білі носороги – вид, який "майже зникає" через десятиліття браконьєрства. Мисливців особливо приваблюють роги носорогів – тварин, які зустрічаються в саванах південної та східної Африки.

Раніше ми розповідали, як у Південній Африці науковці вводять носорогам радіоактивні речовини, аби зменшити рівень браконьєрства в регіоні.