"Пікачу", "Принц" і "Диявол" – у минулому? Японія обмежить батьків у виборі дитячих імен

Уряд Японії запроваджує нові обмеження для батьків щодо вибору імен для дітей – зокрема, щоб малечу не називали на честь вигаданих персонажів і брендів.

Відтепер батькам доведеться дотримуватися офіційно затвердженої вимови китайських ієрогліфів (кандзі), які використовуються в японських іменах, повідомляє The Guardian.

Мета змін – зупинити популярну серед молодих батьків моду на так звані kirakira-імена (в буквальному перекладі "блискучі" або "сяючі").

Ці химерні імена викликають плутанину в школах, лікарнях і державних установах, а також іноді стають приводом для глузувань серед однолітків.

Згідно з оновленням до закону про сімейну реєстрацію, батьки більше не зможуть обирати довільне прочитання ієрогліфів: тепер дозволятимуться лише офіційно визнані варіанти вимови.

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Якщо ж вибрана вимова імені значно відхиляється від норми, батьків попросять письмово пояснити свій вибір і, за потреби, змінити ім’я на більш прийнятне.

Дискусії навколо kirakira-імен тривають ще з 1990-х років, коли набули популярності імена з нетиповим читанням. Тоді зʼявилися діти з іменами, наприклад, Пікачу (як герой Pokémon), Найкі, Дайя (від слова "діамант"), Пу (як Вінні-Пух) або Кітті (як Hello Kitty).

Найбільше обурення в суспільстві викликали імена на кшталт Оджісама ("принц") та Акума ("диявол").

Навіть колишня очільниця оргкомітету Олімпіади в Токіо та ексспортсменка Сейко Хашімото дала своїм дітям імена Ґірішія (Греція) і Торіно (Турін) – на честь міст, де проходили Олімпійські ігри в рік їхнього народження.

Уряд зазначає, що нові вимоги також сприятимуть цифровізації адміністративних процесів, які ускладнюються через неочікувані прочитання імен.

Водночас чиновники кажуть, що відхилятимуть лише найбільш нестандартні варіанти батьківського креативу.

Нагадаємо, торік українські батьки також креативно називали дітей: на світ зʼявилися дівчата з іменами Барбі, Луна, Дояна, Янголя, а також хлопчики Аскольд, Зоровавель, Яїр, Тамерлан і Султан.

А у 2022 році до списку реальних дитячих імен потрапили Джавеліна, Зємфіра, Мрія, Міропія, Тамірлан, Граф, Султан, Ілон, Іскандер, Гулором тощо.