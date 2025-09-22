Врятували від призову до армії РФ: з окупації вдалося повернути ще двох 18-річних хлопців

На підконтрольну Україні територію з окупації вдалося повернути ще двох 18-річних хлопців, яким загрожувала мобілізація до армії країни-агресора.

Костянтин та Макс змогли виїхати у межах ініціативи президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Української мережі за права дитини.

"Після школи перед ними постало непросте питання: що робити далі? Вступати до російських університетів або ж тих, які окупанти відкривали на захоплених територіях, вони категорично не хотіли. Проте й виїжджати самостійно було надто ризиковано.

Але швидко ситуація стала критичною: постала реальна загроза примусового призову до армії РФ. Це стало точкою неповернення – Костянтин і Макс вирішили піти на ризик і спробувати врятуватися", – розповідають в організації Bring Kids Back UA.

РЕКЛАМА:

Фахівці допомогли підліткам спланувати безпечний маршрут, щоб дістатися вільної України. Тепер хлопці у безпеці та, за словами правозахисників, отримують усю необхідну юридичну та психологічну допомогу.

"А головне – тепер вони можуть вільно планувати майбутнє: обидва мріють стати моряками й уже готуються вступати до українських морських університетів", – додають у Bring Kids Back UA.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула з окупації 16 дітей, а також – 20-річного юнака.