В Англії поліціянтки місяць вдавали спортсменок, щоб викрити "секс-хижаків"

У британському графстві Суррей жінки-поліціянтки під прикриттям виходили на пробіжки, щоб виявити чоловіків, які чіпляються до жінок під час занять спортом на вулиці.

За місяць роботи правоохоронці затримали 18 осіб за такі правопорушення, як домагання, сексуальне насильство та крадіжки, повідомляють The Guardian та LBC.

Під час випробування жінки-поліцейські у цивільному добровільно бігли через визначені "гарячі точки" домагань у години пік, а неподалік чергували спеціальні підрозділи, готові втрутитися за потреби.

У перші хвилини роботи одна з офіцерок отримала від незнайомців сигнал автомобільним клаксоном, а інша – непристойні коментарі та жести від водія.

Поліціянти кажуть, що у випадках повторних або серйозних правопорушень вживатимуть усіх можливих заходів для притягнення винних до відповідальності.

В інших ситуаціях вони проводять роз’яснювальні бесіди щодо антисоціальної поведінки.

Пілотний проєкт розробили на основі досвіду роботи у нічних барах, клубах і центрах міст, де поліціянти у цивільному виявляють "хижаків" та борються з домаганнями.

Керівник напряму безпечних просторів для жінок і дівчат у поліції Суррея Джон Вейл розповів, що опитування в одному з районів показало: майже половина бігунок не повідомляють поліції про домагання.

За його словами, таке явище, як крики та коментарі на вулиці (catcalling), є "надто поширеним". Та подібні дії можуть переростати у більш серйозні сексуальні злочини.

"Йдеться про захист жінок і дівчат у громадських місцях (…) Ви не знаєте, чи жінка, до якої ви чіпляєтеся, є поліцейською – і в цьому суть. Ми хочемо, щоб люди двічі подумали, перш ніж так поводитися", – сказав Вейл.

Раніше дослідження Манчестерського університету 2023 року показало, що понад дві третини жінок у північно-західній Англії зазнавали домагань під час пробіжок.

Жінки казали, що перестали повідомляти поліцію, бо це стало "повсякденним явищем".

Нагадаємо, раніше в Україні запровадили штрафи за сексуальні домагання в інтернеті.