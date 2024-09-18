В Австралії судитимуть психолога, який мав стосунки з клієнткою і розсекретив дані про інших пацієнтів

В Австралії судитимуть психолога, який вступив в інтимний зв’язок з пацієнткою та розкрив деталі про інших пацієнтів

В Австралії судитимуть мельбурнського психолога Джонатана Вокера, який вступив у сексуальний контакт зі своєю клієнткою, коли та була у вразливому стані.

Як повідомляє The Guardian, Вокер перевіз дівчину до помешкання, яке належало його матері, та розповідав їй конфіденційну інформацію про інших пацієнтів.

Ця історія розпочалася у 2013 році – саме тоді Джонатан, якому на той момент було 41, розпочав лікувати пацієнтку на 20 років молодшу за нього. Сімейний лікар направив дівчину до Вокера, бо тій дошкуляла тривога та депресія. До вересня 2014-го вона відвідала у нього 16 сеансів.

Під час лікування, приблизно в липні 2014 року, Вокер почав спілкуватися з нею електронною поштою та зустрічатися поза сесіями. Радниця Психологічної ради Австралії Стефані Джустен сказала, що "зміст електронних листів мав більш особистий та сексуальний характер".

Жінка стверджує, що Вокер сказав їй, що у нього з'явилися до неї почуття. А під час зустрічей говорив, що його сексуально приваблюють деякі інші клієнтки.

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У липні 2014 року жінка прийшла до його будинку, де у них відбувся інтимний контакт.

"У той час вона перебувала у скрутному становищі та мала обмежені фінансові можливості. Вона розірвала стосунки зі своїм колишнім партнером. Їй потрібно було десь зупинитися, і Вокер сказав, що хоче, щоб вона жила на території його матері.

Вона переїхала в цей будинок приблизно в липні 2014 року, і їхні стосунки тривали до січня 2017-го", – розповіла Стефані Джустен.

Під час їхніх взаємин психолог надсилав своїй клієнтці електронні листи з особистими даними про лікування семи інших пацієнтів. У своїх поясненнях трибуналу Вокер заявив, що в них не було жодної інформації, яка могла допомогти ідентифікувати когось з них.

Однак Джустен повідомила, що в одному з електронних листів "міститься інформація, яка може призвести до ідентифікації клієнтки, зокрема про її зовнішність, сім'ю, діагноз, колишнього чоловіка".

Рада заявила, що Вокер "не зміг зберегти межі між психологом та клієнтом".

Навіть після того, як їхні стосунки завершилися, клієнтка та її психолог продовжували листуватися. У своїх листах він продовжував ставити їй діагнози і пропонувати лікування.

Комісія подала заяву до Цивільного та адміністративного трибунал штату Вікторія в Австралії про те, що Вокер, якого відсторонили від роботи від початку розслідування, повинен отримати догану, бути позбавлений права подавати документи на реєстрацію в якості лікаря протягом наступних п'яти років, а також йому буде заборонено прямо чи опосередковано надавати будь-які медичні послуги в якості працівника, підрядника, керівника або волонтера.

За словами Стефані Джустен, Рада була стурбована тим, що Джонатан Вокер може спробувати працювати в іншій нерегульованій сфері психічного здоров'я.

"Така поведінка є неприпустимою, тривалою, багатогранною. Вона повторюється та включає в себе елементи нечесності. Вокер продемонстрував неповагу, надавши неправдиву інформацію в ході розслідування", – наголосила Джустен.

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