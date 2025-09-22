В Індії сотні людей збудували найвищу у світі "живу піраміду" заввишки у триповерховий будинок

В Індії сотні людей створили найвищу у світі "живу піраміду" з десяти рівнів, встановивши новий світовий рекорд.

Нова конструкція сягнула 14,73 метра, що дорівнює висоті триповерхового будинку, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Піраміду "збудували" у місті Тане штату Махараштра під час святкування індуїстського фестивалю Дахі Ханді. Попередній показник у 9 рівнів тримався десятиліттями.

Фестиваль Дахі Ханді відзначає народження Крішни. За традицією учасники формують "живі" вежі, аби дістати глиняний горщик з йогуртом чи маслом, підвішений високо над землею.

Учасники по черзі ставали одне одному на плечі, а на самому верху стояв хлопець у шоломі та зі страховкою. Він устиг протриматися кілька секунд, а тоді впав, але його підхопив кран, тож минулося без травм.

Піраміду цього року зібрали завдяки команді Kokan Nagar Govinda Pathak разом із фондом Sanskruti Yuva Pratisthan Trust.

"Цей надзвичайний подвиг символізував не лише неперевершену фізичну витривалість і баланс, а й продемонстрував дух командної роботи, дисципліни та давню традицію Говінда в Махараштрі.

Рекордний виступ команди Kokan Nagar Govinda Pathak підтвердив статус Тане як епіцентру цієї славної традиції, піднісши фестиваль Дахі Ханді на міжнародний рівень із сертифікованим досягненням Книги рекордів Гіннеса", – сказав один із організаторів заходу.

