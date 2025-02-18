В Італії провели ДНК-аналіз "кривавих сліз" зі статуї Діви Марії: чим виявилася таємнича рідина

В Італії провели ДНК-аналіз так званих "кривавих сліз" статуї Діви Марії – червоної рідини, яка виступала на статуї, вважалася дивом і привертала сотні паломників з усього світу.

Результати дослідження показали, що насправді це кров італійки Гізелли Кардії – жінки, яка збирала вірян навколо скульптури і стверджувала, що "спілкується" зі святою.

Про це повідомляє The Guardian та IFLScience.

У 2016 році Гізель Кардіа, яка була раніше судима за шахрайство, купила статую Діви Марії в католицькому місті паломництва в Боснії та Герцеговині.

Пізніше скульптура стала центром паломництва, який жінка створила в Тревіньяно-Романо (Італія). Статую помістили за скло на одному з тамтешніх пагорбів.

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Віряни масово прибували туди, аби побачити "чудо" – Кардіа заявляла, що статуя "плаче кривавими сльозами". Жінка також стверджувала, що Діва Марія нібито передавала їй повідомлення і здатна "примножувати їжу".

Деякі віряни скаржилися, що Кардіа ошукала їх, отримуючи пожертви для буцімто створення центру для хворих дітей.

Фото: Marco Ravagli/Future Publishing/Getty Images Фото: Marco Ravagli/Future Publishing/Getty Images

У 2023 році приватний детектив заявив, що "криваві сльози" Діви Марії були кров'ю свині.

За розслідування інциденту взялася католицька церква. У 2024 році команда релігійних чиновників, психолога теологів та "сторонніх експертів" єпархії Чівіта-Кастеланна визнала, що явища, пов'язані зі статуєю, не мають надприродного походження.

Крім того, розслідування діяльності Кардії розпочали в італійській прокуратурі. Правоохоронці замовили лабораторні тести таємничої рідини на скульптурі в судового генетика Еміліано Джаржіна.

Як повідомляє місцева газета Corriere della Sera, результати дослідження показали, що плями крові належать до генетичного профілю Кардії. Висновки експерта мають передати прокуратурі 28 лютого.

Адвокатка італійки Соланж Маркіньолі вважає, що плями "кривавих сліз" потребують подальшого дослідження. Вони також очікують з'ясувати, була ДНК однопрофільною або змішаною.

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"Якщо профіль єдиний, це означає, що він належить лише Кардії, і вона його туди розмістила, тому в цьому випадку ми підемо до суду. Якщо, як і очікувалося, профіль змішаний, це означає, що ДНК, знайдена на статуї, також містить ДНК Гізелли. Це очікувано, оскільки вона використовувала статуетку, цілувала її та тримала в руках", – пояснила адвокатка.

Водночас юристка припустила, що наявність ДНК її клієнтки не виключає можливості надприродного явища.

"Хто може сказати точно? Ви знаєте ДНК Мадонни?" – поставила риторичне запитання Соланж Макіньолі.

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За словами юристки, Гізель Кардіа покинула Тревіньяно, але невідомо, де вона тепер перебуває.

"Я не знаю, де вона зараз молиться, але я точно знаю, що вона керується глибокою вірою і нічого з цього не мала (йдеться про матеріальну вигоду – ред.)", – заявила адвокатка.

Раніше німецькі дослідники розшифрували 1600-літній рукопис про дитинство Ісуса, який протягом тривалого часу вважали "побутовою запискою".