У Києві відновили після атаки РФ відділення нефрології та діалізу в "Охматдиті"

У київському "Охматдиті" відкрили відновлене відділення нефрології та діалізу. Раніше воно було розташоване у корпусі, в який у липні 2024 року поцілила російська ракета.

Ремонтні роботи тривали 5 місяців – з листопада минулого року до березня 2025, повідомили на сторінці лікарні.

Кошти на відновлення та модернізацію відділення виділив уряд Німеччини.

В оновленому відділенні лікарні облаштували:

систему підготовки води;

технічні приміщення та санвузли;

діалізну залу на 6 місць з новітніми діалізними апаратами;

два місця для проведення процедури в кабінеті перитонеального діалізу;

ординаторську для лікарів.

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Крім того, на даху медичного закладу встановили сонячну електростанцію для роботи під час відключень електроенергії.

"Також у поліклініці відремонтували приміщення операційного блоку "Хірургії одного дня" та закупили для нього 30 одиниць медичного обладнання. Зокрема, йдеться про сучасний багатофункціональний електричний рентгенопрозорий хірургічний стіл та анестезійний апарат для магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Окрім цього, встановлений перший медичний ліфт для транспортування пацієнтів на ліжках", – розповіли в "Охматдиті".

За фінансової підтримки німецького уряду досі тривають ремонтні роботи окремих приміщень у будівлях на території головного комплексу лікарні. Їх планують завершити восени цього року.

"Внаслідок російської атаки на нашу дитячу лікарню найбільше постраждав токсикологічний корпус. Повністю були зруйновані відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій.

Наша команда робила все можливе, аби якнайшвидше відновити допомогу дітям, які цього потребують. Підтримка німецьких партнерів та обʼєднання зусиль заради збереження здоров’я та життя дітей є дуже цінною у ці складні часи", – зазначив виконувач обов’язків генерального директора НДСЛ "Охматдит" Олександр Урін.

Атака РФ на Київ 8 липня 2024 року: що відомо

Нагадаємо, 8 липня 2024 року росіяни поцілили ракетою по київській лікарні "Охматдит". Внаслідок атаки загинуло двоє дорослих, зокрема 30-річна лікарка Світлана Лук’янчик.

Як раніше розповідали у лікарні, важких поранень зазнали понад 50 людей, травмувалися – понад 300.

Повністю зруйновано корпус токсикології з відділенням хронічних і гострих інтоксикацій, де дітям проводили діаліз. Він не підлягає відновленню.

"У старому хірургічному корпусі вибито майже всі вікна, значно пошкоджено 2 хірургічні та 2 соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок.

У новому корпусі, зведеному лише нещодавно, пошкоджено 13 відділень, з яких 8 – хірургічних, 5 – онкологічних, 2 реанімації, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії. Також пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія", – йшлося у повідомленні.

Скандал з відновленням "Охматдиту"

У липні 2024 року БО "Благодійний фонд "Охматдит" обрав обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні. Бюджет склав 307 мільйонів гривень. Згодом цю угоду скасували і обіцяли провести її через Prozorro.

Після цього правоохоронці та комісія МОЗ почали перевірку процесів з відновлення "Охматдиту".

На цей час МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра та призначило виконувачем обов’язків гендиректора лікарні Олександра Уріна. Жовнір відмовився коментувати скандал до завершення перевірок.

Пізніше МОЗ затвердило наглядову раду з відновлення "Охматдиту". Головою обрали виконавчу директорку благодійного фонду "Пацієнти України" Інну Іваненко.