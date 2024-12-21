В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: директор пояснив причину інциденту

Оновлено о 15:15

В Одеському зоопарку леопард поранив співробітника, який зайшов у клітку тварини, щоб прибрати.

Про інцидент розповіли в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області та Одеській міській раді.

Фото: ГУНП в Одеській області

Про напад хижака на співробітника зоопарку правоохоронцям повідомив директор закладу близько 10-ї ранку.

РЕКЛАМА:

У звіринці поліціянти виявили у вольєрі з леопардом ще одного працівника зоопарку. Чоловік намагався допомогти пораненому колезі та опинився в пастці.

"Аби врятувати життя людей, поліцейські були вимушені використати зброю і знешкодити тварину", – пояснили в поліції.

Пораненого співробітника з множинними ранами голови, шиї та кінцівок доставили в міську лікарню, де йому надають необхідну допомогу.

Поліціянти встановлюють всі обставини події, аби надати їй правової кваліфікації.

Згодом директор Одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, що причиною нападу тварини стало порушення одним із працівників правил техніки безпеки.

"Так сталося, що леопард опинився за межами вольєра на території зоопарку. Наші спроби його приспати результату не дали. Тварина в будь-яку секунду могла опинитися за межами зоопарку, що становило надзвичайно велику загрозу для життя і здоров'я людей.

Поліція ліквідувала леопарда, адже іншого виходу не було", – пояснив очільник звіринцю.

Іван Біляков додав, що леопард був молодим і мав прізвисько Казанова. Директор зоопарку стверджує, що провини звіра в інциденті немає.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли тіло левиці. У Рівненському зоопарку заявили, що тварина померла від старості.

Примітка: текст оновлено. Додано пояснення директора зоопарку Івана Білякова.