НМТ-2024: в УЦОЯО розповіли про умови, в яких випускники складають основну сесію тестування

В Україні триває основна сесія складання Національного мультипредметного тесту. Під час його проходження випускники стикнулися з багатьма викликами, зокрема повітряними тривогами, відключеннями світла та проблемами з інтернетом.

Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Цьогоріч перед нами багато викликів і це очевидно. Велика кількість повітряних тривог. На жаль, ворог постійно атакує наші міста, тому тестування доводиться часто переривати. Також маємо проблеми з електроенергією", – зазначила очільниця УЦОЯО.

За словами Вакуленко, коли розпочинається повітряна тривога, то тестування зупиняють і відновлюють лише тоді, коли можна повернутися до якісної роботи.

"Учасники спускаються в укриття і перебувають там до її завершення. На щастя, маємо декілька регіонів, де тестування відбуваються одразу в укритті", – розповіла директорка УЦОЯО.

Коли немає світла, тестування також повністю переривають. Учасники повертаються до складання тесту лише тоді, коли система запрацює в нормальному режимі. Також бувають проблеми з інтернетом.

Крім того, під час проведення тесту зафіксовані випадки недоброчесності серед абітурієнтів.

"Списувати намагалися, намагаються і будуть намагатися. Мені здається, це нормально, хоч і прикро. Водночас учасники мають залишити всі свої телефони, годинники та інші пристрої до початку тесту.

Ми маємо металошукачі, але використовуємо їх не для того, щоб зупинити учасників, які вже списують, а для того, щоб до початку всі виклали свої прилади", – поділася голова Українського центру оцінювання якості освіти.

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Також вона додала, що учасники уже знають свої результати за тестові завдання – їх видно одразу по закінченні тесту. Однак оскаржити їх вступники не матимуть можливості.

"Ми не можемо запропонувати учасникам подати апеляцію. Чому? Тому що маємо тільки закриті тестові завдання.

Раніше, коли проводили ЗНО, то апелювали не до тих завдань, які перевіряли автоматично, а до роботи екзаменаторів, які перевіряли завдання з розлогими відповідями", – зауважила Тетяна Вакуленко.

Проте якщо учасник зробив помилку при введенні ключа під час макетування завдань і хтось не отримав свого бала, то потім їх нараховують абсолютно всім, хто складав іспит.

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