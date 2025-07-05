Легендарний британський рок-гурт Oasis зіграв перший концерт після 16-річної перерви

Після суперечок між братами Галлагерами у 2009 році гурт призупинив свою діяльність

Британський рок-гурт Oasis провів перший концерт після 16-річної перерви. Раніше учасники дуету – брати Ліам і Ноел Галлагери – призупинили музичну активність через суперечки.

Перший концерт анонсованого туру Великою Британією та Ірландією пройшов у столиці Вельсу Кардіффі, інформує Reuters.

Oasis вперше після тривалої паузи виконали хіти, зокрема з найбільш продаваного альбому у Великій Британії в 1990-х (What's the Story) Morning Glory?

Як повідомляють журналісти, між братами Галлагерами майже не було взаємодії протягом двогодинного концерту, крім дуже коротких обіймів наприкінці.

"Дякуємо, що терпіли нас протягом багатьох років", – сказав зі сцени вокаліст гурту Ліам.

РЕКЛАМА:

Очікується, що після виступів у Великій Британії та Ірландії рок-гурт проведе концерти по всій Північній та Південній Америці, Азії та Австралії.

Хто такі Oasis і чому вони брали тривалу паузу?

Британський рок-гурт Oasis у 1991 році створили брати Галлагери – гітарист і композитор Ноел та його молодший брат, вокаліст Ліам. З роками склад змінювався, однак Галлагери не покидали його до, здавалося, остаточного розпаду у 2009 році.

Гурт став легендою британської музики 1990-х років, виконуючи композиції у стилі брит-поп. Дебютний альбом виконавців став найшвидше продаваним у світі – кількість копій перевищила 8,5 мільйона примірників.

Кожен із семи студійних альбомів Oasis отримував статус мультиплатинового, а треки посідали перші сходинки в чартах Великої Британії.

У 2009 році брати Галлагери посварилися за лаштунками сцени в Парижі, відтоді вони відкрито ворогували та виступали окремо.

Через майже 15 років паузи в серпні 2024 року Ліам і Ноел оголосили про возз'єднання для майбутнього туру. При цьому музиканти не планують записувати нові композиції.

Подейкували, що одним із приводів відновити спільну діяльність для братів стало розлучення Ноела напередодні.

Раніше у Франції знайшли погруддя співака всесвітньо відомого гурту The Doors Джима Моррісона. Бюст із білого мармуру зник з могили музиканта 37 років тому.